Il Campionato Henable delle Stelle

Bologna, 6 luglio 2020 – Parte dall’Abruzzo – e più precisamente dal sempre attivo Ippodromo di San Giovanni Teatino, tra Pescara e Chieti – il Campionato delle Stelle, manifestazione itinerante di trotto benefico e senza frustino, dove i cavalli invece di essere guidati dai driver professionisti hanno in sulky personaggi dello sport, della musica, dello spettacolo, della moda, del giornalismo, della politica e della società civile.

La prima tappa (cui seguiranno quelle di Modena, Montegiorgio – dove è in programma anche la finalissima del 29 agosto – e Albenga) è in programma martedì 7 luglio e vedrà al via 10 concorrenti.

Tra le novità dell’edizione di quest’anno anche il partner benefico, infatti, dopo avere raccolto fondi per l’Airc, l’Unicef, la Lilt, i terremotati delle Marche, Exodus, i cavalli a fine carriera e alcuni ospedali pediatrici, questa volta si è scelto di condividere il percorso con gli Atleti Speciali dello sport paralimpico in generale e in particolare quello dell’associazione Henable di Ferdinando Acerbi e dei suoi ragazzi, cominciando ovviamente proprio dall’ambito equestre e sarà quindi la prima vera partnership tra due universi così vicini e al tempo stesso finora così distanti.

«Siamo molto fieri di questa collaborazione perché attraverso Henable, con il Campionato delle Stelle ci sarà l’occasione per accendere un ulteriore riflettore sugli sport paralimpici. Personalmente sono ulteriorimente felice perché ciò avviene attraverso i cavalli, ai quali sono da sempre legatissimo. Il pubblico del trotto e degli ippodromi negli anni si è dimostrato molto benevolo nei confronti di questa iniziativa e quindi ci sentiamo privilegiati nel poter sfruttare un palcoscenico di tale rilevanza per fare promozione e farci conoscere» ha commentato Ferdinando Acerbi.