Il sabato di ‘Cavalli in villa’: cavalli sul set, teatro equestre e…

Padova, 8 aprile 2022 – Si è conclusa la prima giornata di “Cavalli in Villa, con il taglio del nastro alla presenza delle autorità e il via delle iniziative che caratterizzano il format dell’evento.

Il secondo giorno della kermesse in corso a Villa Bassi ad Abano Terme, che porta il cavallo e gli sport equestri al centro di un evento che coinvolge ed integra in un unico luogo di prestigio le eccellenze del territorio, vedrà domani numerosi eventi da non perdere, oltre al concorso ippico di salto ostacoli, al quale è possibile assistere durate l’intera giornata, i test gratuiti in E-Bike, il villaggio del bambino aperto ai più piccoli con il battesimo della sella sui pony e l’area espositiva con gli stand. Eccoli.

Appuntamenti di sabato 9 aprile

Turismo Equestre – In sella nei Colli Euganei: tra natura, cultura e territorio

Oltre 20 cavalieri e amazzoni partiranno alle 9 dal Circolo ippico di Villa Bassi per attraversare in sella alcuni dei luoghi significativi di quest’area dei Colli Euganei, per ricordare come viaggiare a cavallo sia uno dei modi più sostenibili e rivitalizzanti per scoprire le bellezze del nostro Paese e la ricchezza di tradizioni che lo rendono, in ogni ettaro, unico al mondo. Dall’Abbazia di Praglia, monastero benedettino ai piedi dei Coli Euganei, il gruppo toccherà poi la maestosa Villa Cavalli, emblema del paese di Besseo e dove un tempo di svolgeva l’omonima e nota fiera. Il pranzo sarà all’agriturismo Terre Bianche, a Teolo, dove degusteranno prodotti tipici del territorio per proseguire poi verso Villa dei Vescovi, dimora rinascimentale ispirata a una domus romana a Luviglinano di Torrreglia. Verso le 16 il gruppo rientrerà a Villa Bassi, dopo un ultimo breve stop presso la Fattoria Quota 101, parte del circuito di Agriturist Veneto, partner di Cavalli in Villa, che nata in ambito di Confagricoltura nel 1965 valorizza l’agriturismo, l’ambiente e il territorio.

Ambiente e cavalli: a lezione dalla sezione Biodiversità dell’Arma

Dalle 14.30 alle 17 il reparto di Verona del dipartimento Biodiversità dell’Arma dei Carabinieri porterà il pubblico a conoscere il cuore dell’ambiente in cui viviamo, per poterlo vivere al meglio proteggendolo. Dall’importanza dei boschi, in relazione al cambiamento climatico, fino a quella di tutelare l’allevamento, la selezione e l’addestramento delle razze di cavalli italiani, utilizzati per il sevizio di sorveglianza delle riserve naturali in tutta Italia, ma anche come destrieri del Quarto Reggimento a Cavallo e del Reggimento Corazzieri dei Carabinieri ma non solo. I referenti dell’Arma spiegheranno al pubblico l’importanza di allevare e utilizzare “cavalli italiani” per lo sport, per la scuola di equitazione e ancor di più per il turismo equestre, grazie al progetto in sinergia con FISE Veneto che porta dal 2022 nei centri ippici della Regione queste meravigliose e versatili razze autoctone in comodato d’uso gratuito.

Intervento – “Le civiltà delle ville venete”, dal Metropolitan di NYC a Villa Bassi

Le ville venete quale simbolo, e sintesi per eccellenza, della mentalità e della storia del popolo veneto. Un appuntamento unico oggi dalle 15 alle 16.30 presso il Salone del Museo dentro Villa Bassi Ratgheb, con un mentore d’eccezione, l’avv. Luca Azzano Cantarutti. Fondatore dell’Associazione Ville Venete dell’Adige, Cantarutti porterà il pubblico di “Cavalli in villa” dentro un viaggio estetico, oltre che di contenuto, attraverso le architetture e i meravigliosi giardini che costellano queste dimore, alla scoperta del contesto di un’epoca in cui è nata e cresciuta la civiltà veneta, tramandata da generazioni. Appassionato di arte, di storia e cultura veneta, Cantarutti ha portato al Metropolitan di New York – su invito personale dell’ex ambasciatore U.S.A. nonché ex Segretario di Stato U.S.A. per la Marina John Willliam Middendorf II – il trattato sulle ville venete che proporrà a Villa Bassi, con il plus di un ricco carnet di immagini a corredo: un unicum che, al pari dei Castelli della Loira o dei grattacieli di Manhattan, abbraccia tutti gli aspetti dell’operare umano, dalla politica all’economia, fino alla letteratura e alla pittura.



Cavalli sul set: “Dietro le quinte della battaglia” di e con Franz Pagot

Dalle 18.30 alle 19.30 di sabato un imperdibile incontro a “Cavalli in villa” con uno dei più noti e premiati direttori della fotografia nel cinema al mondo, Franz Pagot. Trevigiano residente a Londra. Pagot ha girato più di 500 spot pubblicitari e ha lavorato in produzioni internazionali – come Full Metal Jacket, Robin Hood e Sleepy Hollow – distinguendosi anche per il suo lavoro con i cavalli sul set e diventando, grazie alla sua professionalità e a un suo particolare stile “chiaroscuro”, tra i professionisti più ricercati da registi e star. Giornalista, scrittore, pittore e Cavaliere al Merito della Repubblica, l’eclettico Pagot porterà in scena una battaglia come l’abbiamo vista tante volte in un film: un cavallo e un cavaliere in armatura che attaccano un cavaliere a terra, che sarà lo stesso Pagot, a colpi di spada. Il direttore della fotografia, poi, racconterà come vengono costruite, provate e girate queste scene nei film, come si preparano i cavalli, come sono posizionate le luci e le angolature delle riprese, i problemi che possono emergere e come risolverli, ma anche l’importanza degli effetti sonori e della musica. Un vero e proprio emozionante dietro le quinte con un grande maestro del cinema.

Aperitivo “Bollicine & Cicchetto – Veneto da gustare”

Dalle 18.30 alle 20, le prime 70 persone che si presenteranno presso il gazebo del Ristoro all’interno della Villa potranno assaporare gratuitamente il prosecco offerto dalla Tenuta Schiavon, ottenuto con uve 100% Glera, con un bassissimo contenuto di solfiti e prodotto nel pieno rispetto del tempo del mosto e del vino. La tenuta metterà a disposizione, a fianco alle bollicine, anche i classici “cicchetti veneti”, tutti realizzati con prodotti del territorio, come formaggi di malga e affettati della zona. Da quest’area sarà possibile fare un aperitivo gustando le tradizioni di queste terre e, al contempo essendo vicini al campo gara del centro ippico, non perdere l’intervento “Cavalli sul set: Dietro le quinte della battaglia” di e con Franz Pagot e, a seguire, lo spettacolo di teatro equestre con l’artista Rudy Bellini, il suo cavalli e il suo incredibile team.

Spettacolo di Teatro Equestre: “Danze in libertà

L’artista equestre internazionale Rudy Bellini e il suo team porteranno in scena nel campo gara del circolo ippico di Villa Bassi, dalle 19.30 alle 20, uno spettacolo ad alto tasso di emozioni, aperto al pubblico e gratuito. “Danze in libertà”, questo il tutolo dello show, vedrà sia numeri con il branco di cavalli di Bellini, sia performance di alta scuola da terra che terranno il pubblico con occhi e cuore incollati alla meravigliosa e armonica fusione tra cavallo ed essere umano.

Comunicato stampa di Mariangela Cecchi per Cavalli in Villa