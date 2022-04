Lipsia: il sorpasso di McLain Ward

Lipsia, venerdì 8 aprile 2022 – Come spesso è accaduto in passato, la seconda prova della finale della Coppa del Mondo di salto ostacoli ha riscritto completamente la classifica generale provvisoria. Oggi nella gara a barrage Martin Fuchs (vincitore ieri su Chaplin) in sella a The Sinner ha commesso un errore in percorso base classificandosi così al 16° posto e scivolando in terza posizione nella graduatoria stilata dopo le due prove, mentre lo statunitense McLain Ward su Contagious ha vinto dopo aver mancato la vittoria anche ieri a causa di un errore (errore in un avvicinamento… un’incomprensione davvero evitabile senza la quale il magnifico campione statunitense avrebbe avuto in pugno la gara) che lo ha tenuto invece al 5° posto: ma questa sera sale al comando della classifica generale! Rimontano anche il giovane britannico Harry Charles (ieri 13°, oggi 2° e dunque 3° in classifica generale insieme a Fuchs) e l’olandese Harrie Smolders su Monaco (ieri 9°, oggi 4°, in classifica provvisoria 2°). Dunque la situazione si presenta apertissima alla vigilia della decisiva terza prova di domenica: nello spazio di 8 penalità (due errori) ci sono ben dieci nomi…

LA CLASSIFICA DELLA SECONDA PROVA

https://www.longinestiming.com/equestrian/2022/fei-world-cup-finals-2022-partner-pferd-leipzig-leipzig/resultlist_02.html

LA CLASSIFICA GENERALE DOPO DUE PROVE

https://results.hippodata.de/2022/2083/docs/standings_after_final_ii_public.pdf