Liguria: che da oggi è a cavallo, anche se con alcuni limiti

Genova, 27 aprile 2020 – Buone notizie per la Liguria: dove da oggi dopo le misure assunte dal governatore della regione, Giovanni Toti, con l’ordinanza firmata nel pomeriggio di ieri e che è entrata in vigore a partire dalla mezzanotte, è consentito anche l’allenamento e addestramento dei cavalli.

Da notare in modo particolare che dalle 6 alle 22 tra le attività motorie consentite all’aria aperta, in forma individuale come la corsa, la bicicletta o le passeggiate a piedi sono esplicitamente incluse anche quelle a cavallo nell’ambito del comune di residenza o abituale domicilio o del municipio di residenza per quanto riguarda il territorio del Comune di Genova.