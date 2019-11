Liguria: scuderia in fiamme, cavalli in salvo grazie ai Vigili del Fuoco

Genova, 21 novembre 2019 – Una notte di fuoco a Quezzi, quartiere di collina genovese, quella di ieri: i Vigili del Fuoco sono intervenuti per sedare le fiamme che hanno distrutto una scuderia, mettendo fortunatamente in salvo tutti i cavalli.

Perché loro, i Vigili del Fuoco, ci sono sempre per noi: che si tratti di acqua o di fuoco, di fango o di terremoti, di gattini sugli alberi o di cavalli spaventati da mettere in salvo su di loro possiamo immancabilmente contare.

Eppure sono il Corpo meno pagato tra tutti quelli che dipendono dal Ministero dell’Interno: è di pochi giorni fa la loro manifestazione per chiedere, semplicemente, il pari trattamento.

Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo: «Il Ministero dell’ Interno ha calcolato che servono 216 milioni di euro all’anno per azzerare le differenze con gli altri Corpi ma il governo ne ha messi in legge di bilancio solo 25. Di questo passo andremo in pensione senza essere equiparati. Eppure chiediamo solo parità di trattamento, e non privilegi. Al premier Conte, al ministro Lamorgese e ai capi politici Di Maio, Zingaretti e Renzi chiediamo di essere rispettati anche da vivi e non solo ai nostri funerali».

Qui la fonte della notizia di cronaca, da Genova24.it

