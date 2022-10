Sassari: Anglo Arabi e Purosangue Arabi sugli scudi a Pozzomaggiore

Sassari, 13 ottobre 2022 – Nella giornata di domenica 2 ottobre, si è tenuta la Fiera del Cavallo Anglo Arabo e Purosangue Arabo da corsa organizzata dall’associazione AIPACAA, presso il galoppatoio comunale di Pozzomaggiore (SS), giunta alla terza edizione.

Oltre 35 i puledri presentati perfettamente dai loro allevatori, nati nel 2020 e 2021 molti dei quali pronti per la doma e che andranno in allenamento a breve per la prossima stagione agonistica del 2023.

Ci sono state diverse trattative che hanno portato alla vendita di alcuni soggetti interessanti, fra le migliori linee genealogiche da corsa in Italia.

Gian Mario Carboni, presidente dell’associazione che raggruppa oltre 200 allevatori in Italia, è soddisfatto della riuscita dell’evento.

“Tenendo conto di altri eventi in contemporanea, domenica abbiamo avuto una partecipazione di pubblico importante, soprattutto dalla Toscana e dall’Emilia, son state concluse alcune trattative e molti puledri hanno cambiato proprietà. Vorrei ringraziare tutti i partecipanti allevatori e proprietari, i soci AIPACAA che hanno lavorato alacremente per la realizzazione della manifestazione, i giornalisti che ci danno visibilità, con Cavallo Magazine e quelli del quotidiano La Nuova Sardegna, la RAI per i servizi su TG regione, il blogger Camillo Pinelli che con Emanuele Scalas e Giovanna Molinas hanno mandato il tutto in diretta Facebook e YouTube. E ancora il Sindaco di Pozzomaggiore, il gestore del bellissimo impianto Antonello Pinna e lo speaker Andre Rosas. Una citazione speciale meritano le persone che hanno compiuto un bellissimo gesto, donando il sangue presso l’Autoemoteca della Avis comunale che era a disposizione al galoppatoio per l’occasione”.

Grazie di cuore a tutti, ci vediamo alla prossima edizione: ottobre 2023 arriva in un attimo!

Comunicato stampa Aipacaa