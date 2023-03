A Tortona riscuote successo il Campionato ligure di Salto Ostacoli

Bologna, 8 Marzo 2023 – La Fise Liguria dà orgogliosamente notizia dell’enorme successo che ha riscosso il Campionato Invernale di Salto Ostacoli targato Regione Ligure. L’evento, da sempre di grande richiamo per tutti i centri ippici tesserati in Liguria, si è svolto nel week end 24/ 26 Febbraio presso il Centro Ippico il Torrione. I binomi di tutte le età e di ogni livello si sono sfidati in tre giorni di competizioni, fino alla finale individuale di Sabato 25 e a quella a squadre di Domenica 26.

Sabato, il più alto gradino del podio del Campionato Assoluto è stato occupato da Greta Bianchi, mente Domenica, la squadra “Horse Club Rapallo 1” ha ottenuto la medaglia d’oro

Riportiamo di seguito il comunicato stampa della FISE Liguria, comprendente tutti i podi:

“Pubblichiamo i nominativi delle medaglie d’oro del Campionato Regionale in oggetto, svoltosi il 24/26 Febbraio scorsi presso il Centro Ippico Il Torrione.

Come di consueto le prime due giornate sono state dedicate ai Campionati individuali, mentre la domenica si è effettuata la classica gara a squadre. Quest’ultima ha riscosso grandissimo successo, presentando al via ben 17 (due più dello scorso anno) rappresentative.

Fra tutte la medaglia d’oro è andata all’ Horse Club Rapallo 1, Capitanata da Nicole Cepollina (Carola Pedemente – Greta Bianchi – Francesca Canepa – Giulia Oneto), con 0 penalità totali alla fine delle due manches ed il tempo di 88,03.

Di seguito i titoli individuali:

CAMPIONATO ASSOLUTO: GRETA BIANCHI

CAMPIONATO 1°GRADO ESPERTI SENIOR: ANDREA LANZA

CAMPIONATO 1°GRADO ESPERTI JUNIOR: MARIE EDER FERRERO

CAMPIONATO 1° GRADO SENIOR: GIULIA ONETO

CAMPIONATO 1° GRADO JUNIOR: MARIE EDER FERRERO

CRITERIUM BREVETTO 1° GRADO SENIOR: FRANCESCA CANEPA

CRITERIUM BREVETTO 1° GRADO JUNIOR: GIULIA VENUTI

CAMPIONATO BREVETTO SENIOR: ROBERTO PRETTICO

CAMPIONATO BREVETTO JUNIOR: GIULIA VENUTI

CAMPIONATO BREVETTO PONY: GINEVRA SALUZZO MADAFFERI

CRITERIUM BREVETTO SENIOR: GIADA AMOROSO

CRITERIUM BREVETTO JUNIOR: ALBA SAVAGLIO

CRITERIUM BREVETTO PONY: CHLOÈ ATHINA BOLOGNA

TROFEO SENIOR: SOFIA BOTTARO

TROFEO JUNIOR: IRENE RATTO

TROFEO PONY: CHLOÈ ATHINA BOLOGNA

CAMPIONATO PAT A PONY: EMMA SILVESTRI

CAMPIONATO PAT A CAVALLI: GIULIA LA BELLA

CAMPIONATO PONY PULCINI: ANITA GRASSI

CRITERIUM PONY PROMESSE: CAMILLA ROSSI”

Fonte: Fise Liguria