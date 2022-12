Ancora una vittoria per la Liguria dei pony

Genova, 13 Dicembre 2022 – La Liguria pony sale ancora una volta sul gradino più alto del podio, a titolo individuale: sono infatti Chiara Valsecchi e la sua Qiss Me Des Loups (Società Ippica Finalese) a vincere la finale di Coppa Italia Pony Liv. 2 (h 110) a Ponylandia il sabato appena trascorso.

A sfidarsi sul campo del Palasturla a Manerbio i migliori 26 binomi qualificati grazie ai risultati in diverse manifestazioni federali pony del 2022. Percorsi di altissimo livello quelli proposti da Danilo Galimberti in queste giornate di gara e Chiara e Qiss Me si sono piazzate settime in prima giornata e hanno vinto la seconda giornata portando a casa, tra l’altro, uno dei due soli percorsi netti al percorso base.

Oltre alla finale di Coppa Italia Chiara e Qiss Me si sono giocate anche, su tre giornate, la finale del National Pony Show piazzandosi al quarto posto.

A Ponylandia altri risultati degni di nota:

Virginia Parodi e Bento Van Arenberg (C.I. Lo Scrivia) circolvincono due giorni la 110 open

Alessandro Enrico Maria Ventura e Atou Va De La Bresse (S.I. Finalese) si piazzano quinti su 75 partenti nella LBP70.

Buone anche le posizioni raggiunte da Chloè Athina Bologna su Zine El Qoul (H.C. Nervia)

Grazie agli istruttori, ragazzi e genitori che seguono con entusiasmo i circuiti pony ed arrivederci al prossimo anno!!!

Fonte: Comitato Fise Liguria