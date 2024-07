U.S. Polo e i giovani sardi del Polo Pony

Bologna, 21 luglio 2024 – Il trionfo di U.S. Polo Assn. e, nella tappa della Coppa Italia di polo pony, dei giovani talenti sardi. Ma Italia Polo Challenge, circuito di arena polo organizzato dalla Federazione Italiana Sport Equestri, è stata una festa per tutto il polo italiano. Tribune e villaggio ospitalità sold out per tre giorni di sport, tradizione, mondanità, in un evento diventato un appuntamento fisso nel calendario sportivo dell’Isola. Con il 6-3 sul Costa Smeralda Polo Team, hanno esultato gli azzurri Therence Cusmano e Fabrizio Facello, autori di un gol a testa, con i quattro del dominicano Angel Valdez (nominato mvp del torneo) a trascinare U.S. Polo Assn. A Costa Smeralda non sono bastate la doppietta del capitano della Nazionale Stefano Giansanti e il gol di Boris Bignoli. Nella finale per il terzo posto, Petra Bianca ha superato 4-3 Estrella Galicia, grazie al poker di Felipe Kelly.

Polo pony

Ma è stata una serata da sogno soprattutto per i giovani sardi, con la squadra della Nostra Signora di Coros (formata da Flavio Masia, l’mvp Maria Riu e Grazia Musellu) che ha trionfato nella tappa della Coppa Italia di polo pony, battendo 4-0 la EL Union, formazione mista formata da talenti provenienti dal Lazio e dall’Emilia-Romagna.

Quella di una competizione ufficiale di polo pony è stata la grande novità dell’edizione 2024 di Italia Polo Challenge, con il lavoro bidimensionale della FISE per avvicinare il polo (con la formula dell’arena polo, viste le misure dei campi) al maggior numero di persone possibili e, contemporaneamente, di far crescere la NextGen che nei prossimi anni dovrà garantire il ricambio generazionale alle squadre nazionali e mantenere sempre di più l’Italia tra le ‘big 5’ europee di questa disciplina, grazie a un numero di tesserati già triplicato rispetto a 10 anni fa.

Il bilancio

Italia Polo Challenge ha fatto registrare numeri da record anche fuori dal campo: l’indotto economico per il territorio è stato di 900mila euro, con oltre 2mila persone che nei tre giorni di gara hanno assistito alle partite sulle tribune dell’Andrea Corda. Chiusa l’edizione 2024, c’è già la data dell’edizione 2025, nel segno della continuità e di una crescita esponenziale grazie al legame sempre più forte con la Regione Sardegna, il Comune di Arzachena e la partnership con Smeralda Holding, società italiana indirettamente controllata da Qatar Investment Authority (QIA), e proprietaria dal 2012 di proprietà immobiliari e terreni sul mare lungo la Costa Smeralda, tra cui gli Hotel Cala di Volpe, Romazzino, Pitrizza e Cervo: Italia Polo Challenge tornerà ad Arzachena dal 16 al 19 luglio del prossimo anno.

Le parole

«Il mio ringraziamento va alla FISE per aver scelto ancora Arzachena come sede di Italia Polo Challenge – le parole del sindaco Roberto Ragnedda -. La costanza ha portato risultati. Il gioco di squadra ha reso possibile l’organizzazione di una manifestazione di qualità, che sta crescendo anno dopo anno. Dalle sfilate a Porto Cervo e Arzachena alle partite ad Abbiadori, Italia Polo Challenge è stato il trait d’union che valorizza la nostra terra, con il coinvolgimento anche dei giovani. E siamo felici di confermare l’impegno anche per il 2025, per un evento che coinvolge gli appassionati, ma anche tanti turisti».

«Siamo felici di confermare già da oggi l’Italia Polo Challenge ad Arzachena anche per il 2025 – ha sottolineato il segretario generale della FISE, Simone Perillo -. Tutto questo grazie allo straordinario contributo della Regione Sardegna e del Comune di Arzachena. Si chiude un’edizione di grande successo, con ricadute positive per il territorio, che si coniuga con la capacità di promozione di realtà eccellenti come la Costa Smeralda, in un connubio di collaborazione. Quest’anno siamo onorati di aver legato Italia Polo Challenge alla Coppa Italia di polo pony, con i giovani che si sono sfidati che rappresentano il futuro di questa disciplina».

Uno dei giovani cresciuti sui pony, Marco Pala, ha giocato per il secondo anno di fila con i ‘grandi’: «La nostra missione è quella di coltivare talenti – spiega il consigliere federale Maria Grazia Cecchini -. In Sardegna, ma anche in altre regioni d’Italia, stiamo facendo un lavoro capillare sui giovani e sugli istruttori, con l’obiettivo di abbassare l’età media dei nostri giocatori e garantire un futuro roseo al polo e alle Nazionali».

I nuovi Pala sono i campioni della tappa sarda della Coppa Italia di polo pony: «Complimenti a tutta la macchina organizzativa per aver messo in piedi un evento di questa portata, ma complimenti ovviamente anche alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi per lo splendido risultato -. ha aggiunto il consigliere della FISE Sardegna Giangavino Serra -. Siamo contenti che attraverso la collaborazione con ASVI Sardegna, la nuova agenzia per lo sviluppo e valorizzazione del cavallo nato e allevato in Sardegna, ci sono politiche per la ricerca di cavalli adatti al polo. In questo senso, il contributo della Regione Sardegna è fondamentale e ne va della valorizzazione della nostra terra e dei nostri cavalli».

«Il bilancio di questa settimana è straordinario, ed è il coronamento di mesi di lavoro di tutto lo staff di Italia Polo Challenge: dal direttore generale Adriano Motta a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento – il commento dell’ideatore di IPC, Patricio Rattagan -. Ogni anno che passa cerchiamo di alzare l’asticella e arricchire il programma di quello che è diventato un appuntamento fisso dell’estate in Sardegna; questo è stato l’anno della Coppa Italia di polo pony, che ha dato la possibilità a sei squadre di giovani atleti di cimentarsi con una competizione ufficiale. E uno degli obiettivi primari di Italia Polo Challenge è proprio quello di far conoscere questa meravigliosa disciplina alle nuove generazioni».

Italia Polo Challenge – i risultati delle finali