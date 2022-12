Fise Liguria: lo stage federale di dressage chiude la stagione sportiva 2022 di disciplina

Genova, 8 dicembre 2022 – Nei giorni 2 e 3 dicembre presso le strutture del circolo ippico Tre Emme, messe cortesemente a disposizione dalla famiglia Marras, si è svolto uno stage sul territorio, ottima iniziativa voluta dalla Federazione per la maggior parte delle discipline equestri.

Nello specifico si è trattato del “lavoro in piano” dove sono stati chiamati in causa e visionati tutti gli atleti liguri più giovani in una due giorni iniziata con la presentazione, per ciascun binomio, di un rettangolo scelto e preparato preventivamente insieme agli Istruttori e adeguato alle loro capacità. In questa prima parte è stata fondamentale la presenza del Tecnico Federale Giorgio Bacchetta e soprattutto nel giorno successivo, quella dell’Ufficiale di Gara Massimo Petaccia. Entrambi sono da tempo presenze costanti che hanno supportato la crescita e che si spera possano continuare a essere presenti in questo percorso.

Il Consiglio del Comitato Regionale ringrazia tutti gli artefici di queste due belle e istruttive giornate e aggiunge un grazie particolare a Francesca Montanari, referente per il Dressage del Dipartimento Promozione e Sviluppo che ha voluto essere presente.

Fonte: Comitato Fise Liguria