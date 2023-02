Fise Liguria: ottima apertura per il circuito Jump 2023

Genova, 1 Febbraio 2023 – In data 29 gennaio si è svolta presso l’Horse Club di Rapallo la prima tappa del Circuito regionale Jump.

Poco da aggiungere ad una giornata che è scivolata via serenamente, senza intoppi e dove, ben 130 percorsi, si sono svolti accompagnati da un bellissimo sole.

Il giorno precedente le gare dedicate al Dressage hanno contribuito a far ottenere ai ragazzi liguri le qualifiche per il raggiungimento dei punteggi necessari ai diversi passaggi di patente.

Se si aggiunge l’ottimo cibo, non si può che ringraziare tutto lo Staff dell’Horse Club Rapallo nominando solo, per non rischiare di tralasciare qualche nome, Nicole Cepollina che si sta veramente impegnando sempre di più per il suo circolo e farlo diventare un punto di riferimento in Regione.

Appuntamento l’11 e 12 marzo al Centro ippico Tre Emme, stesso circuito, stesso programma !

Fonte: Comitato Fise Liguria