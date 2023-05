Il Piemonte Ã¨ quarto nella Coppa del Presidente pony

Bologna, 29 Maggio 2023 – Ai piedi del podio ma con una prestazione eccellente. Questo è il riassunto della rappresentativa piemontese pony a Piazza di Siena 2023. La squadra del Piemonte si è infatti classificata quarta nella Coppa del Presidente Pony. I ragazzi hanno chiuso con 8 penalità in un tempo di 344.34, subito dietro al Lazio. Secondo classificato il Veneto, mentre sul gradino più alto del podio si erge la Lombardia.

La squadra piemontese era agli ordini dello Chef d’Equipe, il colonnello Salvatore Oppes che si è detto estremamente orgoglioso di tutti i suoi ragazzi. “Era la miglior squadra che potessi avere. Sia per i pony sia per i cavalli. Certo, il contesto di Piazza di Siena si fa sentire e tradisce certe volte le emozioni di alcuni, soprattutto tra i più giovani. Il primo giorno infatti tutti i percorsi sono stati macchiati da un errore che ci ha fatti scivolare indietro in classifica. Il secondo giorno poi i ragazzi si sono comportati benissimo e hanno fatto tutti dei bellissimi percorsi netti. Sono molto contento di come hanno montato e di come hanno reagito a un contesto così importante”

I binomi sono stati selezionati in un percorso di tre mesi, nell’ambito di tre tappe del Progetto Sport. Il regolamento prevedeva che si qualificassero per Piazza di Siena il primo classificato nella 100, i primi due in 110, e il primo in 115, più un binomio di scelta tecnica, selezionato dal colonnello Oppes

I più meritati complimenti vanno quindi a Ludovica Marras (La Bellaria; 2° posto Individuale nella cat.110), Thomas Matteodo (La Scuderia del Salice; 8° posto Individuale nella cat.105), Lucrezia Rangone (Il Torrione; 2° classificato Individuale nella cat. 115), Angelica Anna Rovetto (C.E.M.; 9° Individuale nella 100) e Carolina Tenivella (Equisport La Porcellana; 12° Individuale in 105).