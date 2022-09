La Lombardia del dressage giovanile

Bologna, 27 settembre 2022 – La Lombardia protagonista all’Horse Riviera Resort di San Giovanni in Marignano dove, nella Coppa delle Regioni e nei Trofei Italiani di Dressage, è salita più volte sul podio, risultando alla fine la vincitrice indiscussa della Coppa.

Numerosa la partecipazione a questa manifestazione di interesse federale che ha visto in gara 194 tra giovani eamazzoni e cavalieri. Vincendo il Livello E Avanzato e il Livello E Primi Passi, ma anche risultando secondi nel Livello F, la Lombardia ha primeggiato sulle 15 regioni che hanno fatto scendere nei rettangoli romagnoli i propri team.

«Una vittoria inaspettata per cui ancora più bella -ha detto Simona Santorsola, capo équipe delle squadre in gara a Cattolica- siamo partiti per questa Coppa delle Regioni sapendo di non poter contare su nostri binomi già collaudati perché impegnati in altri eventi, in altre gare concomitanti. I ragazzi sono stati fantastici e hanno messo tutto il cuore per darci la possibilità, a nome di tutta la Lombardia equestre, di alzare in alto questa bellissima Coppa tanto sognata e, quest’anno, tanto sofferta».

Complimenti a tutti, atleti, pony, cavalli, tecnici, grog e genitori dal presidente del Comitato regionale Fise della Lombardia, Cavaliere Vittorio Orlandi, da tutto il Consiglio e da Diego Vanoli, vice presidente e consigliere delegato al Dressage della nostra regione.