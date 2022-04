Autismo: Riding the Blue – Un cavallo per amico

Bologna, 3 aprile 2022 – Prosegue l’impegno nel sociale di Fieracavalli. In occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo del 2 aprile, Fieracavalli ha lanciato la campagna di crowdfunding “Riding the Blue – Un cavallo per amico” a favore del progetto sperimentale Riding the Blue dedicato all’ippoterapia per il trattamento dei bambini affetti dal Disturbo dello Spettro Autistico (ASD).

A partire dal 2 aprile, sarà possibile donare sulla piattaforma Rete del Dono per contribuire al raggiungimento dell’obiettivo finale prefissato di 30mila euro. Scopo della campagna – che terminerà sabato 28 maggio con una cerimonia di chiusura in programma durante l’89a edizione di Piazza di Siena a Roma – è quello di raccogliere fondi per finanziare un progetto interregionale che coinvolgerà diversi centri equestri italiani – selezionati grazie al supporto della Federazione Italiana Sport Equestri – e 60 giovani affetti da ASD seguiti da un’equipe multidisciplinare regionale. Le attività messe in campo, con il supporto dell’Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo e di EY Foundation, saranno basate sul metodo scaturito dallo studio Riding the Blue, progetto sperimentale coordinato dal Prof. Leonardo Zoccante e promosso da Fieracavalli con l’obiettivo di evidenziare i benefici degli Interventi Assistiti con il cavallo nei bambini affetti da autismo. L’intero ricavato dell’iniziativa benefica verrà devoluto ad Angsa, permettendo ai 60 soggetti selezionati di accedere al trattamento gratuitamente.

Grazie ai risultati di questa più ampia sperimentazione, sarà possibile corroborare il valore clinico della ricerca condotta fino ad ora, con l’ambizioso intento di far riconoscere l’ippoterapia dal Servizio Sanitario Nazionale non solo come intervento integrativo, ma come una pratica efficace nel favorire lo sviluppo della persona con autismo.

Con la tua donazione, potrai regalare ore di ippoterapia a ragazzi di età compresa tra i 7-8 anni e i 15-16 anni.

Inoltre, sono previsti tre premi per i donatori più generosi:

– per le prime 150 donazioni superiori ai 50 euro, un ingresso per Fieracavalli Verona, dal 3 al 6 novembre

– per le prime 56 donazioni superiori ai 300 euro, un “NFT Riding the Blue Cap” e 2 biglietti per Fieracavalli Verona, dal 3 al 6 novembre.

– per le prime 8 donazioni superiori ai 1000 euro, un prestigioso “Riding the Blue Cap” di Kep Italia, un NFT e un invito speciale all’89esima edizione di Piazza di Siena dove ti sarà consegnato il premio durante una cerimonia ufficiale il 28 maggio 2022.

Il NFT – Non Fungible Token – è un asset digitale che rappresenta un oggetto del mondo reale, in questo caso i caschi KEP serigrafati. Ogni token è unico e non replicabile.

Per donare, CLICCA QUI Donazione minima 10 euro

Fonte: Fieracavalli