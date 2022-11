Eleganza e cultura in casa Gia

Bologna, 10 novembre 2022 – Casa GIA in Galleria Castelvecchio in Fieracavalli 2022: quattro giorni di intensa attività con gare sportive di attacchi, gare di tradizione, sfilate, presentazione di nuove iniziative, ricevimento del pubblico e, per concludere, la sfilata domenicale delle carrozze d’epoca a Verona città e la premiazione dei vincitori in Piazza Bra.

Tante le iniziative del Gia esterne e interne alla Fiera che si sono susseguite ogni giorno.

Tra queste, le sfilate in città con il XII Concorso “Verona In Carrozza”, il concorso di eleganza con la classica prova di presentazione che sabato ha richiamato centinaia di visitatori, tutti a vedere ed applaudire 20 equipaggi con carrozze d’epoca, giudicati per la loro filologia da una giuria di giudici internazionali i quali hanno assegnato il premio “Best in Show” all’attacco a la Demi-d’aumont di Giuseppe Usai, raro a vedersi, caratterizzato dall’assenza di cocchiere ma dalla presenza di un cavaliere sul cavallo di sinistra in formazione di pariglia.

Domenica, dopo la sfilata dei Corpi militari e dei Volontari (Fanfara della Polizia a Cavallo, 4^Reggimento dei Carabinieri a Cavallo, Cavallo Natura) e delle carrozze in centro città, la piazza Bra è stata protagonista della Cerimonia di Premiazione del XII Concorso Verona in Carrozza che primi di categoria: Simone Bertagna (Singoli), Paolo Fornara (pariglie), Matteo Laera (Eveque), Jacinto Sanchez Barrios (Tiro a 4), Ramona Bigatto (Tiro Pesante), Cosimo de Pascalis (carro da Lavoro).

Premio per il “best in show” a Giuseppe Usai con l’attacco a la demi-d’aumont. Che è stato oggetto di grande curiosità e di moltissimo apprezzamento da parte del pubblico e di giudici (Barone Christian de Langlade, Jose’ Juan Morales Fernandez Presidente ANCEE –Ente nazionale del cavallo spagnolo-e Raimundo Coral Rubiales).

Il Premio AIAT (Association Internationale d’Attelage de Tradition) intitolato a Matteo Bianco, giovane Giudice AIAT da poco scomparso va al più giovane driver in gara, Alberto Marini.

Hanno premiato i vincitori le autorità civili e militari presenti, rappresentanti della Banca Passadore, nonché’ il presidente di Verona Fiere Federico Bricolo, il sindaco Damiano Tommasi, che hanno anche espresso la loro soddisfazione per questo evento all’interno di un’edizione assai positiva di Fieracavalli.

Il pubblico ha affollato la piazza e ha applaudito i numerosi premiati ma ha anche efficacemente sostenuto tutti i partecipanti, mostrando di apprezzare un mezzo di trasporto non lontano da noi e con tanta storia di famiglia per ciascuno di noi.

Legni di pregio: un fascino senza tempo

Tra le carrozze si sono ammirati legni di pregio, la maggior parte risalenti alla fine dell’800 e agli inizi del 900, prodotti da case costruttrici italiane e d’oltralpe. Gli attacchi, provenienti da Veneto, Trentino, Lombardia, Piemonte, Lazio, Puglia e persino Svizzera e Alta Germania erano in tiro Singolo, in Pariglie, Tiro a 4. Venerdì e sabato sera è stata l’occasione per le carrozze del Pre-Gala “Meraviglia” nel quale si sono esibite al suono di brani di musica classica.

Non solo Tradizione

Dal giovedì al sabato le carrozze sportive hanno catturato l’attenzione del pubblico con la Finale dell’ Italian Driver Cup, tre gare con coni in cui i concorrenti si sono misurati con difficolta’ tecniche che, unite alla velocità, diventa un binomio che coinvolge qualsiasi pubblico.

Il podio è andato tra i Pony a Melissa Morbis, per i singoli a Daniele Maiocchi, fra le Pariglie cavalli a Roberto Arnaudo e per le pariglie pony Paolo Silvestrini. Inoltre è stato assegnato il prestigioso Trofeo Francesco Mattavelli al driver che abbia collazionato le migliori performance nel 2022: Pasquale Pisani fra i Singoli e Alfio Biasibetti fra le Parigie.

Gia 2023: un programma imperdibile tra turismo e cultura

Non solo iniziative relative a concorsi sono state offerte al pubblico: il Gruppo Italiano Attacchi ha presentato il programma per il 2023 dei viaggi di “turismo esperienziale” In carrozza nell’ambito della rassegna “In carrozza si parte: unico bagaglio il cuore” che ospita i viaggiatori del tempo, coloro che percorrono un tragitto per riscoprire emozioni, sentimenti, riflessioni alla luce di occhi diversi. Umbria, coste della Toscana e Andalusia: queste alcune tra le mete principali.

La cultura dell’attacco, la diffusione della quale è uno degli scopi del Gruppo Italiano Attacchi, viene quest’anno arricchita dalla nuova iniziativa “Zoccoli, fanali e musei” consistente in visite illustrate dei principali musei di carrozze e da nuove iniziative tese a sviluppare e divulgare la pratica dell’agricoltura con cavallo collaboratore.

Tutto in Casa GIA: uno spazio che negli anni si è espanso per offrire ai nostri Soci e al pubblico un’iniziativa sempre piu’ completa.

Testo Paola Corsaro, Photo © Danilo Curti e Foto ENNEVI -Verona