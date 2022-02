A Neumünster esplosiva Dalaera

Bologna, 20 febbraio 2022 – La strepitosa accoppiata tedesca Jessica von Bredow-Werndl e TSF Dalera BB ha regnato sulla quinta tappa della Coppa del Mondo 2021/2022 di dressage Western European League a Neumünster.

Il binomio protagonista di Tokyo 2020, dopo il Giappone ha proseguito la raccolta di medaglie con tre ori al Fei Dressage European Championships 2021 di Hagen e, a distanza di pochi mesi, ha messo ulteriormente le cose in chiaro, oggi, con un 90,615% in Coppa del Mondo.

Dopo il ritiro di Helen Langehanenberg (Annabelle) e Benjamin Werndl (Famoso OLD), il campo partenti di Neumünster è risultato leggermente ridotto in termini numerici ma la competizione è stata comunque eccellente. E i binomi danesi composti da Cathrine Dufour con Vamos Amigos e Nanna Skodborg Merrals con Atterupgaards Orthilia, rispettivamente con 86,725% e 84,480%, non si sono lasciati sfuggire l’occasione per aggiungere preziosi piazzamenti.

La gara di Dalaera

Nel rettangolo vincente di Neumünster, la prova di Dalaera non è stata propriamente una passeggiata. Infatti, non tutto è andato esattamente secondo i piani per il binomio tedesco. Qualche piccola esuberanza nell’extended canter, una leggerissima sbavatura nei cambi… Ma il resto del lavoro in rettangolo è stato talmente buono da sopperire senza danni e consentire alla von Bredow-Werndl di raggiungere il gradino alto del podio. Tanti i dieci, compresi quelli per le transizioni sul passage.

Jessica von Bredow-Werndl ha ammesso che ha avuto la sensazione che la sua cavalla stesse per esplodere quando è partita a razzo nell’extended canter. «Sapeva che non avrebbe dovuto farlo, ma si sentiva troppo bene! È così piena di forza e di energia, ma si fida ed è ‘rientrata’ molto rapidamente», ha detto sorridendo l’amazzone tedesca.

Dopo la vittoria odierna, la von Bredow-Werndl sta già mettendo a fuoco il prossimo obiettivo, ovvero l’ultima tappa di qualifica della Coppa del Mondo per il girone Western Europe. Ovvero la tappa di ’s-Hertogenbosch che si disputerà tra tre settimane (10-13 marzo). Dopo di che, i riflettori si accenderanno sulla finalissima di Leipzig, in Germania, dal 6 al 10 aprile.

«Servono tre tappe di qualificazione per accedere alla finale – ha spiegato la von Bredow-Werndl. – e io ho partecipato solo a due. Per due anni siamo rimasti senza una finale e quest’anno davvero voglio esserci. Quindi la prossima uscita sarà a ’s-Hertogenbosch».

Dopo la vittoria di oggi Jessica von Bredow-Werndl è sesta nel ranking, mentre Cathrine Dufour è seconda dietro a Frederic Wandres.

