Florida, partito il circuito più importante del mondo

Bologna, martedì 12 gennaio 2021 – La macchina del salto ostacoli si rimette in moto. Con un… carburante diverso da sempre, probabilmente, ma l’importante è il movimento. Lo scorso fine settimana (7-10 gennaio) è stato quello della ripartenza: in Europa si è disputato lo Csi a due stelle di Opglabbeek, in Belgio, unico concorso del Vecchio Continente, mentre negli Stati Uniti ha preso avvio il circuito più lungo, ricco e importante del mondo, il Winter Equestrian Festival a Wellington, in Florida. Ma mentre questo primo evento del Wef 2021 è stato nazionale, quello che comincia domani al Palm Beach International Equestrian Centre (Pbiec) sarà uno Csi a tre stelle: la seconda tappa di un cammino che a Wellington si concluderà all’inizio di aprile dopo ben tredici fine settimana di gare! Il menu è ricco e nutrito: spiccano ben quattro Csi a cinque stelle, uno Csio, tre Csi a quattro stelle, mentre i rimanenti concorsi saranno a due e tre stelle. Tutti e tredici gli eventi saranno a porte chiuse: l’assenza di pubblico è un fatto triste e doloroso, però evidentemente inevitabile per fronteggiare la pandemia del Covid-19. Ma l’importante come detto è che la macchina del salto ostacoli si rimetta in moto: ora più che mai il movimento è vitale.