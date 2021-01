Un augurio virtuale che vale una vita d’amore per l’ippica

Bologna, 12 gennaio 2021 – Oramai da tanti mesi, le case di riposo sono luoghi ancora più tristi del solito. L’isolamento non aiuta i molti anziani ospiti a meno che… Improvvisamente non irrompa in salotto il sogno di una vita.

È grosso modo quello che è successo a Alfred Lewis, ospite della Foxholes Care Home nell’Hertfordshire, in Inghilterra.

Appassionato di ippica da sempre, all’alba del suo 83esimo compleanno, Alfred ha ricevuto un dono eccezionale: il videomessaggio del più grande fantino di tutti i tempi: Lester Piggott.

Poker Face – questo il soprannome, attribuitogli da Carlo D’Alessio, del jockey che di anni invece ne ha 85 – ha fatto il suo ingresso via video nella sala comune della televisione per ringraziare Alfred del sostegno di tutta una vita al mondo dell’ippica.

Mentre Lester è sceso in pista vincente per ben 9 volte al Derby di Epsom, Alfred ci è andato in 10 occasioni. Quindi è stato forse più assiduo di quello che in gioventù fu il jockey di Sua Maestà.

«Alfred è stato contentissimo di ricevere gli auguri del suo idolo di una vita – ha raccontato la responsabile delle attività della casa di riposo – E per noi è stato commuovente vedere cosa tutto ciò rappresentasse per lui. Di Lester Piggott ha seguito ogni momento della carriera e ricevere il messaggio dedicato ha davvero riacceso la luce nei suoi occhi».