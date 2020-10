Gaudiano, Turchetto, Coata: che bell’inizio!

Bologna, venerdì 9 ottobre 2020 – Se il buongiorno si vede dal mattino… beh, vuol dire che quello corrente sarà un buon fine settimana di gare per i nostri cavalieri! Ieri infatti – primo giorno dei vari concorsi internazionali in programma questo weekend – si sono registrate due bellissime vittorie azzurre. Il solito Emanuele Gaudiano in sella alla solita Carlotta ha compiuto la solita impresa: a Grimaud nello Csi a quattro stelle francese il nostro cavaliere ha polverizzato la concorrenza vincendo la gara grossa del giorno (1.45) a tempo! Il valore dell’impresa di Gaudiano è eloquentemente dimostrato dall’identità del secondo classificato, il francese Simon Delestre su Chesall Zimequest, uno dei binomi più veloci del mondo: però staccato di un secondo scarso…

A Vilamoura (Portogallo, Csi a tre stelle) è stato invece Roberto Turchetto a far sventolare il nostro tricolore: vittoria in sella a Eh Querry della gara a tempo da 1.40, anche lui superando di un secondo (abbondante) il rivale diretto in classifica, l’olandese Kim Emmen su Jack van het Dennehof. Ma poi Turchetto si è… quasi ripetuto nella gara grossa (1.45 a fasi consecutive) ottenendo il 4° posto in sella a My Cool Passion terminando le due fasi senza errori e rimanendo staccato dal vertice di non molto.

Anche Luca Coata è stato protagonista di un bel risultato a Oliva (Spagna, Csi a due stelle): in sella a California del Rilate il 2° posto nella gara a fasi consecutive da 1.35, senza errori e a pochi decimi di distacco dal vincitore, il brasiliano Matheus Correa su Hollyday.