Il Gp di Coppa delle Regioni va in Lombardia

Bologna, 10 novembre 2022 – Una grande festa di sport in Arena Fise, quartier generale di tutte le attività della Federazione alla 124^ Fieracavalli Verona, per il Gran Premio delle Regioni Under 21 KEP Italia.

La combattutissima gara ha visto il Team della Lombardia salire sul gradino più alto del podio di questo importante appuntamento che ha portato in gara quasi tutte le Regioni italiane. I ragazzi lombardi, elegantissimi con le loro giacche verdi cucite per l’occasione da Sarm Hippique, si sono messi al collo la medaglia d’oro vinta grazie ai super percorsi di Vittoria Calabrò in sella ad Abete (0/1), Beatrice Bacchetta su Erotika (0/2), Filippo Bolognini con Clementine 27 (0/4) e Davide Vitale su Revolution di Santa Paola (4/0) guidati dal capo equipe Annina Rizzoli.

Seconda posizione per la squadra della Sicilia e terzo posto finale per la Valle D’Aosta.

La Lombardia è stata già protagonista il giorno precedente nella 34ª Coppa delle regioni Pony con un bellissimo terzo posto. Il giovane team lombardo, guidato da Luigi Rossoni, è salito sul terzo gradino del podio e a mettersi al collo la medaglia di bronzo sono state Matilde Dioli su Callum du Perreon (0/0); Riccardo D’Ambrosio su Omey Cove (0/0); Stella Valsecchi su Chic d’Euro (4/0) e Sofia Menna su Sando (9/8).

La Coppa delle regioni Pony è stata vinta dalla Liguria che ha preceduto in classifica finale la squadra delle Marche.