Tokyo ed Evita oggi protagonisti a Grimaud

Bologna, domenica 30 agosto 2020 – Tokyo du Soleil è stato venduto nel novembre del 2019, Evita SG Z solo qualche giorno fa, il 19 agosto: l’ex compagno di Luca Marziani e colonna portante della nazionale azzurra al giapponese Mike Kawai, la formidabile ‘complice’ di Emilio Bicocchi al francese Sadri Fegaier per essere montata dal colombiano Carlos Lopez. Durante questo fine settimana a Grimaud (Francia) i due cavalli si sono trovati insieme in concorso per la prima volta montati dai loro nuovi cavalieri: il giovane Kawai in effetti ha già partecipato a numerosi impegni agonistici con Tokyo du Soleil, mentre questo è stato in assoluto il primo concorso di Lopez con la sua nuova partner. Bisogna riconoscere che fa un certo effetto vedere questa associazione di nomi così… estranea alla nostra realtà, ma ovviamente dobbiamo farci l’abitudine.

Detto ciò, Tokyo oggi ha partecipato alla ‘grossa’ della giornata del cinque stelle (ieri c’era stato il Gran Premio), una categoria mista con trentacinque partenti per un montepremi di 51.400 mila euro: solo un punto di penalità sul tempo in percorso base ha impedito a Mike Kawai di qualificarsi per il barrage, al quale sono approdati in otto (vittoria del francese Olivier Robert su Vangog du Mas Garnier); in questa prova abbiamo avuto in campo anche Lorenzo de Luca su Nuance Bleue VDM Z (4 in base, 19° posto), Emanuele Gaudiano su Kingston van het Eikenhof (5, 23°) e Alberto Zorzi ritirato su Ulane de Coquerie.

Evita SG Z invece è stata impegnata oggi da Lopez nel Gran Premio del due stelle: certo una gara non di estrema difficoltà, ma pur sempre un Gran Premio… E il risultato è stato decisamente positivo, tenendo conto di un’intesa che non può evidentemente essere già perfetta: un errore in percorso base e 14° posto, gara vinta dopo un barrage a dieci dal numero uno del mondo Steve Guerdat su Ulysse des Forets; Lorenzo de Luca 20° su Malissa de Muze con un errore in percorso base, Alberto Zorzi 23° con 5 su Zantana Z, Carla Cimolai al 36° posto su Berlino Z con 10 penalità, Emanuele Gaudiano 40° su Crack Balou con 13.

Sì, è strano vedere Tokyo montato da Mike Kawai, ed è strano vedere Evita con Carlos Lopez: se ci fa effetto solo vederli con i loro nuovi cavalieri, cosa diremo invece il giorno in cui ce li troveremo come avversari… ?