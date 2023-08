Dalla Sardegna a Predoi, via Bardi

Giuseppe Cicirello e Daniele Sabatini volontari delle Giubbe Verdi della Toscana e della Liguria Duemila1 Motor Group.

Perché iniziare la descrizione di un video con due nomi?

Perché si tratta di due Volontari Speciali. Il mio amico Daniele Sabatini ha deciso di aiutarci partendo al mattino da Deiva Marina giungendo a Rosignano Marittimo, ad accoglierlo Giuseppe Ciciriello titolare dell’azienda “Duemila1 Motor Group”.

Cicirello a titolo gratuito mette a disposizione un mezzo di trasporto per me e Furietta, Daniele alla guida del furgone ci raggiunge in Emilia-Romagna vicino Bardi presso l’azienda agricola di Bazzini Elena.

A raggiungerci il Signori Giorgio Pambianchi e Pietro Ampollini, volontari delle Giubbe Verdi di Parma, insieme hanno contribuito alle spese viaggio.

Le Giubbe Verdi della Toscana, della Liguria e di Parma si sono unite riuscendo a trasportare me e Furietta in Trentino Alto Adige, precisamente a Lutago nel maneggio di Herbert’s-Valle Aurina-Sudtirolo, a 19 chilometri da Predoi che presto raggiungeremo.

Ora torniamo indietro di qualche settimana.

La nostra ultima missione in Sardegna è stata meravigliosa ma allo stesso tempo molto impegnativa.

Sbarcati a Livorno veniamo raggiunti dalle mie amiche Mariarosaria e la piccola Matilde, conosciute due anni fa durante il nostro primo viaggio, due maneggi di Pisa ci hanno aperto le porte accogliendoci a braccia aperte e i nostri amici Federico e Laura ci sono venuti a prelevare in Toscana con il camion partendo da La Spezia.

A distanza di due anni i ferri di Furia sono ancora inchiodati sulla parete della loro scuderia, nel rivederli mi sono commosso.

Laura e Federico ci hanno dato la possibilità di riposare per due settimane durante le quali abbiamo conosciuto e rincontrato bellissime persone.

Io e Furietta siamo pronti per una nuova missione, non prendiamo mai mezzi di trasporto, dobbiamo raggiungere Predoi è da lì che inizierà la nostra nuova missione benefica.

Purtroppo siamo costretti a prendere dei mezzi: il Trentino Alto Adige ci aspetta, dobbiamo raggiungerlo prima dell’inverno.

Federico ci ha trasportato in camion da La Spezia a Bardi, il nostro amico Daniele Sabatini ci ha raggiunti con il trailer per accompagnarci a Manerba del Garda, purtroppo Furietta non è voluta salire sul trailer.

Non abituata al trasporto, accetta di salire con fatica solo su mezzi come camioncini o camion di grandi dimensioni, a malincuore Daniele ci ha dovuto salutare ritornando a Deiva Marina.

Io e Furietta siamo rimasti accampati nell’area della Fiera del Cavallo Bardigiano, non c’era più nessuno, gli ultimi ad andar via sono stati Irene e Dominique.

Irene riconoscendo me e Furietta decide di avvisare il comune di Bardi organizzando per noi un’accoglienza magica in un castello meraviglioso.

Quando stai giù con il morale devi accogliere quel momento che ti rende triste e gestirlo con calma come se fosse un amico capriccioso.

La cura per superare uno dei miei ultimi momenti tristi si chiama Castello di Bardi io e Furietta siamo stati accolti dai cittadini di Bardi (Bardigiani o Bardesi) come se ci conoscessero da anni.