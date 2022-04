Abano Terme: equiturismo, auto storiche, E-bike e musica che fa bene

Padova, 9 aprile 2022 – Una domenica ricca di emozioni a Villa Bassi per la giornata conclusiva della prima tappa di Cavalli in Villa, il progetto ideato da FISE Veneto per eleggere il cavallo ad alfiere della cultura, quale aggregante per valorizzare e vivere al meglio tutte le bellezze del territorio. Ecco gli appuntamenti di oggi da non perdere.

Equiturismo: cavalieri e amazzoni salutano autorità e pubblico in centro ad Abano

Oltre 20 binomi partiranno a metà mattina dal circolo ippico di Villa Bassi per raggiungere il centro di Abano Terme, percorrendo via Mazzini, quindi via Monte Ortone verso la zona pedonale dove si trova la statua di Pietro d’Abano: qui, alle ore 12, ci sarà il saluto alle autorità e a tutti i cittadini di cavalli, cavalieri e amazzoni.

Il pianista fuori posto: pianoforte a mezza coda in campo e musica a 432 MH

Il benessere passa anche attraverso i suoni e la musica, per le persone come per gli animali. A “Cavalli in villa” non poteva mancare il maestro veneto Paolo Zanarella, conosciuto come “Il pianista fuori posto” e noto per portare il suo pianoforte a coda nei luoghi più inusuali. Suonerà nel campo gara del centro ippico della villa, dove si terrà il concorso di salto ostacoli, in diversi momenti della giornata di domenica: una musica a 432 MZ pervaderà l’aria, grazie a una frequenza capace di agire e cambiare positivamente i processi all’interno dell’organismo di ogni essere vivente. Cosa accade? Il corpo si riposa, si ripara, elimina tossine e tensioni. Zanarella è Ambasciatore di Pace dal 2010, titolo conferitogli dalla Universal Peace Federation) e ottiene il prestigioso riconoscimento della “Stella al merito sociale” nel 2013 a Milano in occasione dell’International Social Commitment Award.

A cavallo… di E-Bike: due gite fuori dalla villa per provare l’emozione dell’elettrica

Scoprire e assaporare il mondo in modo sostenibile ed emozionante è possibile non solo in sella a un cavallo ma anche ad E-Bike di ultima generazione, messe a disposizione gratuitamente da Askoll, azienda leader nel comprato della mobilità elettrica grazie a efficienza energetica, bassissimi consumi e risparmio di materie prime. Per tutta la giornata di domenica sarà possibile sia prenotare una prova all’interno della villa, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30, sia una delle due escursioni in programma nella giornata, con partenza alle 11 (tour urbano di 30 minuti) o alle 15 (tour urbano di 45 minuti). Saranno disponibili sia E-Bike per adulti, con o senza seggiolino per bimbi, sia BMX elettriche per ragazzi. Per prenotarsi è sufficiente cliccare qui o presentarsi direttamente in loco.

Villaggio del Bambino

Il Villaggio del Bambino sarà invece l’occasione giusta per i piccoli da 3 a 10 anni che vogliono avvicinarsi al cavallo attraverso il “collega” più piccolo, il pony. Dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17 quest’area accoglierà tutti i bambini che vorranno salire in sella e divertirsi in uno speciale circuito didattico per entrare nel mondo di questi straordinari e affascinanti animali, sotto la guida di istruttori e tecnici FISE. Le attività hanno come fiore all’occhiello il percorso di “Pony-motoria”, aperto anche a piccoli con disabilità per i quali ci sarà una persona dedicata: i giovani cavalieri e le amazzoni in erba saranno invitati a conoscere il linguaggio non verbale di un erbivoro, un animale predato in natura come il cavallo, che si svelerà come collaboratore pedagogico capace di accendere fondamentali emozioni funzionali a un corretto processo di crescita psichica, mentale, relazionale e fisica. In mostra gli elaborati scolastici del concorso “Cavalli in villa – Immagini e parole per comunicare” al quale hanno partecipato gli istituti comprensivi del comune di Abano Terme.

Al via “Ruote storiche in villa”, cultura in movimento: concorso e sfilata di auto d’epoca

Un tuffo nel fascino intramontabile delle auto d’epoca che saranno protagoniste di “Cavalli in villa” nella giornata di domenica, dalle 10 alle 18 circa grazie all’Automotoclub Storico Italiano (ASI), al Veteran Car Club Padova e al Circolo Patavino Autostoriche che porteranno sui prati di Villa Bassi alcune delle auto che hanno fatto la storia del nostro Paese e non solo, eccellenze del design italiano capaci di trasportare nel tempo cultura, bellezza e tradizioni. Da Ferrari, fino ad Alfa Romeo e Lancia il pubblico sarà re assoluto: potrà ritirare all’ingresso di “Cavalli in Villa” una cartolina su cui votare l’auto preferita per poi inserirla nel box dell’area espositiva che le raccoglierà tutte. Le persone che avranno votato l’auto che riceverà più apprezzamenti vedranno arrivare a casa la felpa originale ASI. Nel tardo pomeriggio, infine, si accenderanno i motori e ogni auto uscirà dalla propria pedana per sfilare rombante attraverso il centro di Abano Terme.

Turismo Equestre – Sfilata nel centro storico di Abano Terme

Nella giornata di domenica i cavalieri e amazzoni saliranno in sella ai loro cavalli partendo alle 11 dal circolo ippico di Villa Bassi percorrendo via Mazzini, quindi via Monte Ortone e infine via Calle Pace per arrivare alle 12 in nella zona pedonale “Giardini Pietro D’Abano” nel centro cittadino, dove si terrà il discorso con le autorità e dove il pubblico potrà fermarsi per salutare cavalli e cavalieri.

Qui tutti gli altri appuntamenti della giornata.

Un 10 aprile a Villa Bassi dove re e regine saranno il territorio, l’eleganza, lo sport all’aria aperta e la musica del “Pianista fuori posto” che, con il suo pianoforte a coda, porterà un’atmosfera nuova al centro del campo gara del concorso ippico. Sfilata dei cavalli nel centro storico di Abano Terme con saluto delle autorità alle 12, mentre i prati della villa ospiteranno meravigliose auto d’epoca che, nel tardo pomeriggio, accenderanno i motori per attraversare il Comune veneto.

Pony e istruttori accoglieranno infine bambini e famiglie per il battesimo della sella, mentre sarà possibile prenotare gratuitamente due escuriosi in E-Bike fuori da Villa Bassi

Comunicato stampa di Mariangela Cecchi per Cavalli in Villa