Torino, 3 agosto 2021 – Era rimasto bloccato nel fango di un canale e l’agitazione stava prendendo il sopravvento su di lui.

Ma il cavallo protagonista dell’episodio avvenuto il località Motta di Carmagnola è stato fortunato.

E messo in salvo da Vigili del Fuoco, dagli uomini del Nucleo Saf, (squadra speleo alpino fluviale) e da un provvidenziale trattore.

Le operazioni sono cominciate con una squadra che si è calata fino a raggiungere il cavallo.

Fase delicata, in quanto il nervosismo dell’animale rischiava di essere pericoloso per lui come per i soccorritori.

Ma dopo averlo imbragato il trattore ha potuto sollevare il cavallo dal fango e portarlo su terreno solido.

Per fortuna la brutta avventura non ha avuto conseguenze negative: il medico veterinario che ha visitato l’equino ha confermato che sta bene e non ha subito danni.

Imparerà il nostro eroe a non andare a cercarsi il fresco in posti infidi e pericolosi?

Speriamo di sì, perché in certe situazioni procurarsi dei guai è davvero estremamente facile.

Ma fa parte dei rischi di chi ha a disposizione ampi spazi in cui muoversi e pascolare: o si trattava di un fuggitivo senza permesso?

Questo non siamo riusciti a saperlo, ma l’importante è che tutto sia andato a finire bene e che il caso di cronaca si possa archiviare nella categoria ‘buone notizie’

Qui la fonte della notizia, da La repubblica del 2 agosto 2021 e qui un altro episodio simile: il fango esercita una perversa attrazione sui cavalli, ed evidentemente non solo a Carmagnola.