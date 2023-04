Carne equina: 30 chili sotto sequestro

Bologna, 14 aprile 2023 – Orani è piccolo comune nella provincia di Nuoro, in Sardegna, Un’isola che ha una tradizione e un legame molto forte con il cavallo. Che tuttavia non ha impedito che un allevatore e un ristoratore siano finiti sotto la lente d’ingrandimento della legge.

È successo così che, a seguito di controlli dei Carabinieri è stata fermata un’attività di sospetta macellazione clandestina e vendita di carne non tracciabile. Carne equina.

La quantità di carne rinvenuta durante l’operazione delle forze dell’ordine non è ingente. Si tratta di 30 chili. Tuttavia grazie all’operazione è stato individuato un macello clandestino e un punto di smercio della carne prodotta fraudolentemente.

Guai quindi per il titolare di un’azienda agricola nelle campagne di Orani – sanzionato anche per la mancata registrazione degli animali – e per un ristoratore della zona per la carne di cavallo non tracciata trovata nel suo ristorante. Pronta per essere servita agli avventori, gli agenti sospettano che provenga dall’azienda agricola dove sarebbe stata macellata al di fuori delle regole di legge.

Che significa anche senza alcuna garanzia sanitaria per i consumatori finali.