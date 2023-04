Due puledrini gemelli per mamma Emy (e papà Lancillotto!)

Clusone, 22 aprile 2023 – Il felice evento è di qualche giorno fa, ma per scaramanzia ne parliamo solo adesso che tutti e due i puledrini sono vivaci e scatenati.

Ma ora sì, possiamo fare le felicitazioni a mamma Emy e papà Lancillotto, orgogliosi genitori di due asinelli gemelli – Dorino e Perla – nati a Clusone nella scuderia di Luigi Bonadei.

La notizia ce l’aveva data la dottoressa Michela Villa, la veterinaria che il signor Bonadei ha chiamato quando si è accorto dello straordinario parto della sua Emy.

“Ma ho preferito aspettare qualche giorno” ci ha spiegato Villa, “perché il maschietto era molto più piccolino e le prime ore sono sempre un po’ difficili per molti puledrini che nascono da parti gemellari. In questo caso la differenza l’ha fatta mamma Emy: è stata davvero bravissima, perché nelle prime ore curava il più piccolo dei due portandoselo sotto con la testa per farlo poppare. Una dolcissima e paziente mamma, davvero. Ora i due fratellini (sono nati da due placente diverse) sono entrambi vispi, galoppano e scherzano sull’erba come leprotti. Questo tra l’altro è il terzo caso di parto gemellare negli equidi che ho seguito negli ultimi mesi: ma è sicuramente il più felice”.

Dopo aver ringraziato la dottoressa Villa, abbiamo sentito anche Luigi Bonadei.

“Le prime ore è stato un po’ complicato, il maschietto, che i bambini hanno chiamato Dorino, era debole e non riusciva a tenersi in piedi così a intervalli regolari lo alzavo in piedi e lo mettevo sotto la mamma, che stava ferma immobile per farlo poppare. Poi dopo le prime 24 ore ha preso forza ed è riuscito a fare tutto da solo, con l’aiuto e l’incoraggiamento costante di Emy”.

Avete solo questa asina e i suoi gemelli?

“No, abbiamo altre asine e anche due cavalle che montiamo per andare in passeggiata qui nelle nostre belle valli: asini e cavalle non sono di nessuna razza particolare, ma sono tutte bravissime. Forse la Emy ha qualche antenato Martina Franca, perché fa spesso puledri grandi e di mantello scuro anche se lei è grigia”.

E papà Lancillotto? I complimenti dopotutto spettano anche a lui.

“E’ uno stallone approvato alla monta che appartiene all’azienda agricola Sant’Antonio, di Mario Fucili: in effetti se li merita”.

Intanto noi rinnoviamo con tutto il cuore i complimenti a Emy, che è una mamma così brava per i gemelli Dorino e Perla.

