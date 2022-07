Incendi: cavalli sfollati in Francia

Bologna 18 luglio 2022 – Sono giorni che la Francia brucia e gli incendi seminano devastazione e terrore. L’area di Bordeaux è chiusa in una morsa che oltre 1700 vigili del fioco stanno tentando in ogni modo di allentare. 8 giorni di fiamme, fumo e pericoli che insieme alle foreste e alle case, minaccia naturalmente anche i cavalli.

Sono circa 370 quelli che oggi sono stati allontanati dal centro di allenamento di La Teste de Buch, dopo che le fiamme hanno iniziato ad avvicinarsi troppo e l’aria si è fatta irrespirabile. L’operazione ha visto il coinvolgimento di un enorme numero di trasportatori che hanno trasferito i cavalli verso luoghi più sicuri. Come l’ippodromo di Bordeaux, Langon e perfino Pau, a due ore e mezzo di strada, verso sud.

A dare una mano ai francesci sono arrivati perfino dalla vicina Spagna. Un’azienda di trasporti ippici di San Sebastian ha immediatamente messo in strada i propri mezzi e l’evacuazione dei cavalli ha potuto svolgersi in totale sicurezza e senza panico.

Il centro di allenamento di La Teste ha sede in prossimità dell’ippodromo della cittadina della Gironde, che al momento è usato dai vigili del fuoco come base operativa per i loro interventi che si susseguono senza sosta.

Nella regione, due separati fronti del fuoco hanno già distrutto oltre 17mila ettari di vegetazione, 5mila dei quali proprio a ridosso della cittadina. Se non calerà almeno il vento, il bilancio degli incendi è destinato a crescere. Proprio l’incertezza su come potrà evolvere la situazione è stato il motore per determinare la partenza in sicurezza dei cavalli. Per i quali, al momento, è difficile prevedere il ritorno.