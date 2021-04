Ippodromo di Ferrara: lavori allo start

Bologna, 10 aprile 2021 – Sono partiti i lavori all’Ippodromo comunale di Ferrara. Si tratta, tecnicamente, di interventi – per circa un milione di euro – di “miglioramento sismico sui due fabbricati del complesso (edificio principale e scuderia numero 5) per accrescere la resistenza strutturale degli immobili”, che hanno subito lesioni a seguito del terremoto del 2012.

Nel dettaglio l’investimento complessivo ammonta a 988.787 euro, ed è finanziato con fondi post sisma della Regione. A realizzare l’intervento sarà la Cooperativa Edile Artigiana, vincitrice della gara d’appalto. Il tempo complessivo prima della conclusione del cantiere è previsto in 150 giorni.

«Portiamo a realizzazione un intervento atteso e importante, che segna il primo passo per restituire la piena funzionalità a quest’area», dice l’assessore Andrea Maggi. L’edificio principale sarà interessato da un complesso di riparazioni localizzate. Dagli interventi sui pilastri, alla riparazione delle lesioni nella muratura. Fino alla realizzazione di un nuovo cordolo all’altezza della copertura. Sono poi previsti interventi più estesi come il rafforzamento delle strutture in tutta la copertura, per un generale miglioramento della sicurezza dell’immobile.

Per quanto riguarda la “Scuderia numero 5”, si tratta di far fronte a una situazione di grave danneggiamento delle strutture portanti, in particolare della muratura perimetrale, fortemente lesionata dalle scosse del 2012.

Fonte: Ferrara Rinasce