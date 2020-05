Le linee guida di Engea

Bologna, 13 maggio 2020 – Sono state stilate le prime linee guida Engea del settore equestre, in modo da avere una prima bozza ovviamente suscettibile di successivi aggiornamenti in base alla variazione delle disposizioni fino a ora emanate in materia di prevenzione Covid19 dal Governo Italiano.

Le Linee-Guida elaborate dai tecnici della direzione Engea sono rivolte a tutti i Circoli ippici affiliati e hanno lo scopo di fornire indicazioni generali utili ad accompagnare e a facilitare il lavoro in vista della riapertura dei centri sportivi e la ripresa delle attività sportive e rendere efficaci le misure di prevenzione, nel rispetto dei decreti del Governo Italiano e delle delibere regionali, a seguito del lockdown per l’emergenza Covid-19.

Il documento (CLICCA QUI PER IL LINK) è redatto nel rispetto di quanto previsto nelle Linee Guida emanate dall’Ufficio dello Sport ed al Rapporto “Lo Sport riparte in sicurezza’ redatto dal CONI in collaborazione con il Politecnico di Torino.