Le votazioni del Consiglio Anie

Bologna 1 marzo 2022 – Si è tenuta ieri a Milano, presso la storica sede del Cil, l’elezione del presidente e del consiglio direttivo dell’Associazione Nazionale Istruttori di Equitazione, l’Anie.

Le elezioni avrebbero dovuto svolgersi già nel quadriennio olimpico 2020-2021 ma per ragioni legate alla pandemia e all’impossibilità di svolgere votazioni aderenti allo statuto, l’Associazione aveva posticipato questo importante momento di confronto.

Ricordiamo che il mondo degli istruttori potrebbe essere definito l’ossatura portante dell’avvicinamento al mondo dei cavalli da parte di tanti giovanissimi. Oltre naturalmente a costituire un riferimento indispensabile in ogni centro ippico.

Proprio nel perimetro dell’istruzione, l’Anie ha iniziato la propria storia nel 1973 a Passo Corese, quando fu fondata dai partecipanti a uno dei primi corsi per istruttori di equitazione istituito dalla Fise. Nel corso di tanti anni ha contribuito a creare un ‘corpo docente’ che fosse sempre riconoscibile e coeso nei principi dello sport.

Dal 1996 aderente alla Fise, si è resa nei quasi 50 anni di lavoro, protagonista di iniziative di grande spessore. Come il Trofeo Caprilli, dal 1980 legato alla Fiera di Verona, o l’Oscar Graziano Mancinelli, istituito nel 1991 per premiare l’istruttore ‘dell’anno’ per risultati dei propri allievi.

Sempre nel 1991, l’Anie ha organizzato il primo congresso europeo degli istruttori e nel 2001 ha dato vita al Fondo di Solidarietà per gli istruttori. A oggi, in osservanza dei principi di tale fondo, ha distribuito tra i suoi soci circa 85mila euro.

Il Consiglio del nuovo quadriennio

E veniamo quindi alle elezioni di ieri che hanno visto un cospicuo numero di candidati e una riconferma all’insegna della continuità.

Alla presidenza rimane Giuseppe Moretti, in carica dal 1989. Ad aiutare in consiglio, Luigi Favaro, vice-presidente, Giorgio Masiero, Antonio Tabarini, Silvano SPonghini e la new entry Graziano Servida, volto noto tra tutti gli istruttori.

Al nuovo e già esperto consiglio Anie non rimane che fare i migliori auguri di buon lavoro.