Marco Di Paola eletto nella Giunta Nazionale del CONI

Roma, 13 maggio 2021 – Il Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri Marco Di Paola è stato eletto oggi, giovedì 13 maggio, componente della Giunta Nazionale del Comitato Olimpico nazionale Italiano, nel corso del 282°Consiglio Nazionale del CONI chiamato a eleggere i vertici dell’Ente per il quadriennio 2021-2024.

Le elezioni, che hanno confermato Giovanni Malagò per il suo terzo mandato alla guida dell’organo di Governo dello sport italiano con il 79,71% delle preferenze, si sono tenute al Tennis Club Bonacossa di Milano.

Avvocato e imprenditore romano, Marco Di Paola, 53 anni compiuti lo scorso 7 maggio, al suo secondo mandato come Presidente della FISE è stato eletto nella Giunta del CONI in rappresentanza delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

“Sono molto orgoglioso – ha dichiarato Marco Di Paola – per questo riconoscimento ricevuto dal mondo dello Sport. Ritengo che sia un successo di tutto il movimento sportivo equestre, che in questi anni mi ha dato fiducia e supportato con risultati sportivi e gestionali importanti. Anche in questo nuovo e impegnativo incarico profonderò tutta la professionalità e la dedizione che mi anima per far vincere lo sport. Ringrazio anche i miei Consiglieri e Presidenti regionali – ha concluso il Presidente – che mi aiutano a svolgere questi incarichi e soprattutto la mia famiglia che mi consente di dedicarmi a questa bellissima passione”.

Questa la composizione della Giunta Nazionale del CONI

PRESIDENTE CONI

Giovanni Malagò (55 voti)

VICE PRESIDENTI



Silvia Salis (vicario) e Claudia Giordani

GIUNTA NAZIONALE

RAPPRESENTANTI FSN-DSA (7 posti, di cui al massimo 5 per Presidenti Federali): Silvia Salis (Atletica) 46 voti, Norma Gimondi (Ciclismo) 38 voti, Giovanni Copioli (Motociclismo) 37 voti, Luciano Rossi (Tiro a Volo) 37 voti, Luciano Buonfiglio (Canoa) 36 voti, Gabriele Gravina (Calcio) 34 voti, Marco Di Paola (Sport Equestri) 33 voti.

ATLETI (2 posti, con equa rappresentanza di genere): Antonella Del Core (Pallavolo) 37 voti, Paolo Pizzo (Scherma) 21 voti.

TECNICI (1 posto): Emanuela Maccarani (Ginnastica) 55 voti.

ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA (1 posto): Giovanni Gallo (Pgs) 48 voti.

RAPPRESENTANTE COMITATI REGIONALI (1 posto): Sergio D’Antoni 46 voti.

RAPPRESENTANTE DELEGATI PROVINCIALI (1 posto): Claudia Giordani 53 voti.

Comunicato stampa Fise