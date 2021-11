Martuscelli-Mezzaroba: un libro per capire

Bologna, mercoledì 3 novembre 2021 – Circa 250 pagine per un libro con un titolo potente: Equitazione Italiana – Evoluzione nella Tradizione

Si tratta del nuovo libro uscito con due firme di massimo prestigio nel panorama equestre italiano: Umberto Martuscelli e Andrea Mezzaroba.

Un libro, dicevamo, ma anche un progetto fortemente dinamico. Che parte dalla storia ma guarda dritto in avanti. Con una sintesi temporale che ci offre l’esatta percezione della realtà e del futuro quali prosecuzioni dell’indispensabile passato.

«Spesso si pensa alla storia come a qualcosa di polveroso, un po’ stantio. Eppure… Il nostro presente – relativamente al mondo equestre – è il diretto prodotto di ciò che ci ha preceduto», spiega Umberto Martuscelli, celebre firma del giornalismo equestre.

«Pensiamo alla domanda di tutte le domande: perché montiamo a cavallo? La risposta non è nel nostro ‘oggi’. Sicuramente afferisce al passato. Chi monta perché lo faceva la mamma, chi perché aveva un nonno in Cavalleria, chi perché è stato ispirato da un cavaliere che ha visto montare nel suo passato. Recente o lontano che sia… In pratica, siamo il prodotto di ciò che è stato prima di noi. E se questa consequenzialità si spezza, se manca un anello a questa collana immaginaria, vengono meno un sacco di perché. Tutti molto importanti».

Memoria storica del grande agonismo, spesso osservato dall’alto della postazione da speaker di concorsi ippici internazionali, Umberto Martuscelli, insieme ad Andrea Mezzaroba, ha realizzato una scansione storica recente dello sport equestre, illustrandone le diverse sfaccettature.

Perché una volta i percorsi era tanto più fisici rispetto a quelli che vediamo oggi? Come mai si è passati da cavalloni statuari ad atleti così più sfilati e leggeri? Come è cambiato lo stile di monta?

«Il titolo e il sottotitolo sono il frutto dell’intuizione pragmatica di Andrea Mezzaroba, un tecnico di grandissimo spessore e un uomo dalla cultura equestre molto profonda. Con il quale è stato bellissimo lavorare», spiega ancora Martuscelli.

Dedicato agli istruttori

Fortemente voluto da Vittorio Orlandi – grande campione azzurro, ex presidente della Fise e attuale presidente del comitato regionale della Lombardia – e in primis dedicato ai formatori delle giovani leve equestri, agli istruttori cioè, il progetto di questo libro è stato immediatamente sposato e sostenuto dalla Fise e dal presidente Marco Di Paola. Che non ha impiegato neanche un secondo per comprendere quale valore possa esprimere in materia di cultura equestre.

E quale atto di grande amore e passione per il mondo del cavallo e per la ‘robustezza’ delle sue fondamenta, Fise e Comitato Regionale Fise Lombardia hanno scelto di non vendere Equitazione Italiana – Evoluzione nella Tradizione, bensì di offrirlo (e offrirla) a tutti coloro che vorranno osservare le gare di dressage, completo e salto di oggi da una prospettiva diversa. Più consapevole. Grazie agli specialissimi occhiali della storia.

Chi volesse richiedere una copia di Equitazione Italiana – Evoluzione nella Tradizione, può farlo scrivendo a centrostudi@fise.it oppure a lombardia@fise.it