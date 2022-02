Cavallo Magazine Live: si parla di vaccini e scienza

Bologna, 25 febbraio 2022 – Mai come in questi ultimi anni ci siamo confrontati con temi della scienza di cui prima ignoravamo perfino l’esistenza. E questa familiarità con i termini della medicina ci hanno indotto a pensare di essere diventati tutti un po’ esperti.

Eppure, mai come quando si parla di medicina, scienza, salute e benessere, gli esperti non sono mai quelli improvvisati… Bensì coloro che hanno studiato e lavorano ogni giorno per tutelare la salute dei nostri animali.

Così, Cavallo Magazine ha pensato di invitare un pool di esperti veterinari per farci guidare in una Live che si addentrerà in un campo di grandissimo spessore. Ovvero quello dei vaccini.

Il presupposto da cui nasce l’idea della nostra Live ha a che vedere con la mobilità a cui sono soggetti, oramai con grande frequenza, molti cavalli.

Il che equivale a dire che una malattia non è mai troppo lontana per essere solo un problema di qualcun altro.

E, conseguentemente, il bisogno di fornire ai nostri cavalli una protezione vaccinale adeguata non è qualcosa da invocare non solo dopo che un’epidemia si è già manifestata.

Le misure di biosicurezza studiate e messe in atto dalla Federazione Internazionale dimostrano che il problema è reale. Ma sono sufficienti?

Che dire dei cavalli che non viaggiano ma che, per le più diverse circostanze, possono entrare a contatto con chi ‘è stato fuori’ dalla scuderia?

E poi, quali virus, quali malattie, quali insidie vanno tenute lontane con le diverse profilassi vaccinali?

Dal tetano alla west nile, dall’Ehv in tutte le sue molteplici numerazioni alle influenze…

Insomma, servono gli esperti, la scienza, per rispondere a tutte le domande.

Quelli della Live di Cavallo Magazine di lunedì 28 febbraio, alle ore 21, saranno Carlotta Caminiti, Piermario Giongo, Gianluigi Giovagnoli, Massimo Magri.

I veterinari saranno a disposizione di tutti coloro che sceglieranno di seguirci live sulla pagina FaceBook di Cavallo Magazine e su You Tube per rispondere a tutte le domande.

