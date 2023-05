Principessa o Comunione?

Bologna 22 maggio 2023 – ‘Una carrozza con cavalli bianchi. A bordo la giovane principessa nel suo abito immacolato che saluta la folla’… Potrebbe essere il frame d’apertura di un film fantasy e invece… è realtà.

È successo a Bitonto un comune della cintura di Bari, in Puglia. Dove una carrozza con tanto di cocchiere e groom si è resa protagonista dello scatto di Anna Verriello che ha letteralmente fatto il giro dei social. A bordo dell’insolito mezzo che ha placidamente attraversato il centro della città una bambina con la sua famiglia che, per il giorno della prima Comunione, ha scelto il nobile animale per fare un po’ di passerella.

Non sappiamo se il tutto origini da un profondo amore per i cavalli, da una passione irrefrenabile per gli attacchi o da altra motivazione. Di sicuro si è trattato di una scelta estremamente coreografica, che ha incuriosito i bitontini che se li sono visti sfilare, completi di ‘principessa’, sotto casa.