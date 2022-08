2200 i cavalli già qualificati per le Finali del Circuito Giovani Cavalli FISE Equi2000

È possibile ottenere le qualifiche fino al 14 agosto

Dal 24 al 28 agosto all’Arezzo Equestrian Centre prenderanno il via le Finali del Circuito Giovani Cavalli FISE Equi2000, dedicate ai giovani cavalli da salto ostacoli di 4,5,6 e 7 anni italiani e stranieri.

I migliori soggetti presenti sul territorio nazionale daranno vita ad una kermesse tutta dedicata al giovane cavallo da salto ostacoli che sancirà i vincitori 2022 dei Campionati “Assoluti” e “Criterium” del Circuito Fise Giovani Cavalli Equi2000, oltre che concedere ai migliori cavalli di 5, 6 e 7 anni italiani e stranieri, il pass per le Finali del Campionato del Mondo giovani cavalli per Allevamenti di Lanaken (BE).

Le qualifiche acquisite nelle Tappe del Circuito FISE Giovani Cavalli Equi2000, nei concorsi nazionali da A3* e superiori, nelle categorie riservate ai cavalli giovani e nei concorsi internazionali, sempre nelle categorie dedicate ai cavalli giovani di 6 e 7 anni, potranno essere acquisite fino al 14 agosto 2022.

Ad oggi risultano già qualificati circa 2.200 cavalli.

Importante novità per il 2022 sono le Finali dei “Criterium” che vedranno il confronto tra i soggetti giovani italiani e stranieri su altezze e difficoltà più contenute rispetto alle Finali dei Campionati “Assoluti”.

Le classifiche finali dei campionati Assoluti per i giovani cavalli di 5,6 e 7 anni concederanno la qualifica per le Finali del Campionato del Mondo per Allevamenti di Lanaken in Belgio; I migliori tre soggetti stranieri classificati per fascia di età (5, 6 e 7 anni) avranno il pass diretto per il Belgio, i migliori tre soggetti italiani delle selezioni MIPAAF che si svolgeranno nelle stesse categorie delle Finali Assoluti saranno selezionati per i Campionati del Mondo di Lanaken. Due soggetti italiani, sempre per fascia di età 5,6 e 7 anni, verranno selezionati per scelta tecnica dal responsabile tecnico preposto dal MIPAAF.

Disponibile negli allegati sottostanti la situazione dei punteggi di qualifica per tutti i soggetti di 4,5,6 e 7 anni aggiornata al 1° agosto 2022.

4 anni Assoluti qualif. 1° agosto

4 anni Criterium qualif. 1° agosto

5 anni Assoluti qualif. 1° agosto

5 anni Criterium qualif. 1° agosto

6 anni Assoluti qualif. 1° agosto

6 anni Criterium qualif. 1° agosto

7 anni Assoluti qualif. 1° agosto

7 anni Criterium qualif. 1° agosto

Per qualsiasi informazione inerente alle finali, gli interessati potranno scrivere a e.antonelli@fise.it .