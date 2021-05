88° CSIO Roma – Piazza di Siena, per le gare nazionali va In archivio anche il Master Sport

È stata la giornata conclusiva per categorie del campo Galoppatoio

Con il confronto finale tra i cinque binomi qualificatisi ieri, sabato 29 maggio, disputato su categorie a tempo tabella C, si sono concluse le gare del Master Sport Gold, Silver e Bronze che hanno animato l’intenso programma nella mattinata del Galoppatoio di Villa Borghese. Questi i piazzamenti finali:

Top Five Master Sport Gold

Si aggiudica la vittoria con la categoria odierna C135 tabella C il Cav. dell’Esercito Italiano Aurora Pellizzaro/Sakkado 2010 G&C (Lazio) (foto in alto) con 61,43”. Al secondo posto, con 61,83” chiude Cristian Andreis/Uriander (Veneto). Terzo Nicola Bellacicco/Kaldeide (Puglia) con 62,70”. Quarto posto per Yannick Guillon/Xenard su Chandam, (con 70,74”. Quinto Francesco Vergine/Conpina (Puglia) con 71,20”.

Top Five Master Sport Silver

Il miglior piazzamento in questa categoria C125 tabella C è stato quello di Sveva Schiatti/Havinga’s Amando (Emilia Romagna) (foto al centro) con54,68”. Al secondo posto chiude Cristiano Artioli/Diva di Sabuci (Sicilia) con 56,57”. Terza Lisa Gamberini/Mil Rose del Sole, 58,83”. Al quarto posto Alessia Monteleone/Careto (Alto Adige), con 58,89” e al quinto Emanuela Domenichini/Tantobella (Umbria) con 60,63”.

Finale Top Five Master Bronze

Vittoria per il binomio formato da Claudia Rossi/Cermie (Toscana) (foto in basso) che ha chiuso la categoria a tempo C115 tabella C in 51,91”. Piazza d’onore per Sofia Puletti/Esprit (Umbria) con 56,15”. Al terzo posto troviamo Riccardo Andreis/Expensive Quality, Veneto) 58,47”. Quarto Paolo Aprile/Croix d’Or Z (Umbria), 61,26”. Quinto posto per Giada Ciaroni/Obibi van the Maltahoeve (Marche), 63,33.

foto © Sasso Fotografie