A Cervia Minutoli leader tra gli istruttori. Cremonese oro Ambassador 

È Dario Minutoli in sella a Scar il Campione Italiano Istruttori FISE in possesso del 1° e 2° grado di salto ostacoli.

Il cavaliere del Circolo Ippico Capannelle (Lombardia) si è aggiudicato la medaglia d’oro in occasione dell’evento di interesse federale organizzato negli impianti de Le Siepi di Cervia nello scorso fine settimana. Con 74,10 punti d’onore Minutoli ha preceduto sul podio la lombarda Federica Bozzo Rolando (Danika Equitazione) che in sella a Daffodil ha messo l’argento al collo con 68,60. Bronzo per la toscana Susanna Violanti (C.I. Senese) in sella a Dijon (66,90).

Combattutissima fino all’ultima barriera l’edizione 2022 del Campionato Italiano assoluto Ambassador. È andata a Gioia Cremonese la medaglia d’oro. L’amazzone veneta del C.I. 7 Archi, che ha montato FBW Casaraki, ha concluso la gara con 8 penalità. Sono 8.99 – a conferma della gara serratissima le penalità per il secondo classificato, che ha messo al collo la medaglia d’argento. Stiamo parlando del marchigiano Marco Nava (Equus Asd) che ha montato Fezra vh Langwater. La medaglia di bronzo è andata a Susanna Violanti, questa volta in versione America. L’amazzone del circolo ippico Senese, già bronzo nel Campionato istruttori, ha chiuso la sua gara con 9.03. A consegnare le medaglie presente il Presidente della FISE, Marco Di Paola.

Qui di seguito i podi delle altre gare.

Criterium Istruttori FISE 1° grado

Nadia Belpietro su Ewaldine (L’Eden; Lombardia) Eleonora Paoli su Clearissa Cento (Asd Club Ippico Il Poggio; Toscana) Gabriel bettelli su Action Varo Ps (Il Glicine; Emilia Romagna)

Trofeo Istruttori FISE Brevetto/1° grado

Elisa Sancin su Eerlijk Kieken vd Reitvenne (C.I. Triestino; Friuli Venezia Giulia) Camilla Galperti su Jaros Vant’gestelhof (Scuderie Sal Martino; Lombardia) Angelo Di Costanzo su Conquista del Beiro (Nando Ranch; Campania)

Trofeo Young Rider Brevetto

Giulia Pascale su Carisma dell’Astro (Sir; Lazio) Pietro Cornetti su Entertainer (S.E. della Torretta; Emilia Romagna) Gloria Acquadoro su Sig Dare Devil (C.E. di Mottalciata; Piemonte)

Criterium Junior Brevetto

Raffaele Ciarmiello su Ismira de Reve (Equi Sport; Campania) Giada Tagliabue su Hinorito de Himbe (Danika Equitazione; Lombardia) Elisa Gaggiotti su Heresme (Scuderia Le Tre Coste; Marche)

Trofeo Junior Brevetto

Livia Salvatori su U Two (Nuova Burlamaccoo; Toscana) Guia Cagnani su Fabulous Nulana K (Sport Equestri Cecina; Toscana) Camilla Quintabà su Celany H (Kappa; lazio)

Criterium Children Brevetto

Jennifer Borello su Luneberg (C.I. del Levante; Lazio) Cecilia Cornetti su Lupino F (S.E. della Torretta; Emilia Romagna) Emma Bortolami su Double Key (Asd Al Bosco; Veneto)

Trofeo Children Brevetto

Ginevra Saluzzo Madaferri su Navaios (S.I. Sanremo; Liguria) Valentina Visco su Enzo (C.I. I Tifatini; Campania) Viola Chiorrini su Usuhaia des Is (Scuderia della Rovere; Lombardia)

Criterium Ambassador

Agostino Sperati su Common Linnet (C.E. Castelfusano; Lazio) Gabriella Bastelli su Stuard (C.C. Cascianese; Lazio) Simonetta Belli dell’Isca su Sirhanna (Allevamento del SIR; Lazio)

Trofeo Ambassador

Gian Luca Bocache su Hoberlina Srr (Sun Flowers; Lazio) Barbara Mazzucconi su Wikileaks (Team Soffientini; Lombardia) Valentina Messineo su Scavi (Lazio Equitazione; Lazio)

Le classifiche complete sono disponibili QUI