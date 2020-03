Addestratori Giovani Cavalli: conclusi gli stage in Calabria e Marche

Continuano gli stage per il Progetto di Formazione per addestratori di Giovani Cavalli programmati sul territorio nazionale. Questa settimana, i tecnici Mario Vereheyden e Marco Porro, sono stati impegnati rispettivamente in Calabria, il 3 e 4 marzo ,presso il Circolo Ippico dell’Arcione a Bisignano (CS) e nelle Marche, il 2 e 3 marzo, al Girasole Team di Ponte del Trave (AN).

Ottima la risposta dei cavalieri all’iniziativa che ha visto nell’appuntamento con Mario Verheyden in Calabria, olltre 20 binomi formati da cavalieri di primo e secondo grado con giovani cavalli di 4,5 e 6 anni, che hanno alternato lavoro in piano e esercizi sul salto sotto gli occhi del Tecnico Federale. Gradita è stata la presenza del Presidente del Comitato Regionale Roberto Cardona e del Consigliere Federale, Nicola Boscarelli che ha affermato: “Lo stage di Mario Verheyden per gli addestratori di giovani cavalli, è stato accolto con grande entusiasmo qui in Calabria e permette ai nostri cavalieri, che si dedicano all’addestramento dei puledri, di avere delle indicazioni utili per portare avanti la loro crescita formativa”.

Anche nelle Marche i cavalieri che si impegnano nell’addestramento dei puledri da salto ostacoli, hanno potuto partecipare ai due giorni di stage a loro dedicati, seguiti e consigliati dal tecnico Marco Porro che ha diviso in riprese, per fascia di età dei puledri, i 22 binomi intervenuti.

Prossimi appuntamenti con gli stage per Il Progetto di Formazione per Addestratori di Giovani Cavalli :

– Umbria, lunedì 9 e martedì 10 marzo, stage con Marco Porro a Montefalco(PG) presso Horse Le Lame Sporting Club per informazioni e iscrizioni : a.santioni@libero.it

– Lombardia, lunedì 16 e martedì 17 marzo, stage con Mario Rota a Truccazzano (MI) presso Le Scuderie del Leon D’Oro per informazioni e iscrizioni : massimo.cesaretto@gmail.com

– Veneto, lunedì 16 e martedì 17 marzo, stage con Arnaldo Bologni a Sommacampagna (VR) presso Sporting Club Horse and Pony per informazioni e iscrizioni : athoscaselli@gmail.com

– Lazio, lunedì 16 e martedì 17 marzo, stage con Marco Porro a Roma presso il Villaggio Equestre La Macchiarella per informazioni e iscrizioni : villaggioequestre@gmail.com