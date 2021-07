Al via i Summer Camp di Salto Ostacoli 2021 

L’iniziativa federale dei Summer Camp, gli stage collegiali indirizzati a juniores con pony o cavalli, volti al benessere psicofisico-motorio dei ragazzi, allo sviluppo delle competenze relazionali e all’inclusione sociale, con un particolare approfondimento del rapporto con il cavallo mediante l’approccio etologico improntato sul rispetto dell’equide, presenta il programma delle date che riguardano la disciplina del Salto Ostacoli.

Il programma didattico prevede:

Mental Coach, Preparatore Atletico, Lezioni di veterinaria Lezioni di etologia, Lavoro montato Grooming, Tecnica equestre in aula, Teoria sui Regolamenti, Alimentazione e benessere fisico del cavallo, Sicurezza, Incontro con il Campione.

Il lavoro montato sarà seguito dai seguenti Tecnici federali:

Nord – App. Sc. Bruno Chimirri

Centro – App. Sc. Massimo Grossato

Sud – Riccardo Pisani

Sicilia – 1° Aviere Sc. Luca Marziani.

Regioni Nord: Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto, Lombardia, Friuli, Trentino e Liguria

Regioni Centro: Lazio, Toscana, Umbria, Marche, Molise, Emilia e Sardegna

Regioni Sud: Calabria, Puglia, Campania, Basilicata e Abruzzo.

Gli appuntamenti si svolgeranno secondo il seguente calendario:

25 -28 luglio (Sicilia)

29 luglio 01 agosto (Centro) San Giovanni in Marignano

02-05 agosto (Sud) Terre Joniche

23-26 agosto (Nord) San Giovanni in Marignano.

Ad ogni Summer Camp potranno partecipare un massimo di 25 binomi e si svolgeranno con un minimo di 10 binomi partecipanti.

Gli stage saranno destinati a coloro che si sono qualificati per il Best Rider Progetto Sport 2020 Arena Fise, e dove non ci siano qualificati ai binomi indicati dai rispettivi Comitati Regionali.

Agli istruttori che seguiranno l’intero ritiro, sia con gli allievi che come uditori, verrà riconosciuto l’aggiornamento gratuito per l’anno 2021.

Il regolamento è disponibile QUI