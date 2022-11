ArenaFISE: Alla Liguria la 34ª Coppa delle Regioni Pony Selleria Equipe

Piazza d’onore per le Marche. La Lombardia al terzo posto

Con tre sole penalità nelle due manche previste dal programma di gara la Liguria si è aggiudicata oggi, sabato 5 novembre, la 34ª Coppa delle regioni Pony Selleria Equipe che si è svolta in ArenaFISE nell’ambito della 124^ Fieracavalli di Verona.

La squadra ligure, agli ordini del capo equipe Flavia Merengone, e composta da Virginia Maria Parodi su Bento van Arenberg (0/0); Chiara Valsecchi su Qiss Me des Loups (1/0); Chloè Athina Bologna su Galopin des Chenes (2/0) e Benedetta Pera su Orchid’s Gerona (5/4) è balzata in vetta alla classifica finale della gara che ha visto al via 12 Team in rappresentanza di altrettanti Comitati Regionali FISE d’Italia.

Con una penalità in più, un totale di 4 e il tempo di 98”42, le Marche hanno ottenuto la piazza d’onore della gara. Agli ordini del capo equipe Sandro Palmetti sono scesi in campo Bianca Bartolucci su Carlton Irina (0/0); Federico Paladini su Caline de Scallerie (0/0); Kate Gilardoni su Sixth Sense (4/8) e Mia Julia Lippoli su Clara of Abbeyside (6/0).

Il terzo posto, con 4 penalità totali e il tempo complessivo di 102”78, è della Lombardia guidata da Luigi Rossoni. A comporre il Team salito sul terzo gradino del podio sono stati Matilde Dioli su Callum du Perreon (0/0); Riccardo D’Ambrosio su Omey Cove (0/0); Stella Valsecchi su Chic d’Euro e Sofia Menna su Sando (9/8).

Dalla quarta alla sesta posizione si sono poi classificate nell’ordine: Toscana (4; 109”92), Lazio (4; 113”29), Campania (12). Senza accesso in seconda manche dal settimo al dodicesimo posto, invece: Emilia Romagna, Veneto, Sardegna, Sicilia, Piemonte e Valle d’Aosta.

Ad officiare la imponente cerimonia di premiazione è stato il Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Marco Di Paola, insieme a Tania Rigon e Davide Fante di Selleria Equipe e alla Vicepresidente Grazia Basano, ai Consiglieri federali Ettore Artioli, Gualtiero Bedini, Alvaro Casati, Mariagrazia Cecchini, Luigi Favaro, Luisa Palli e Giulio Panzeri, il Direttore delle discipline Olimpiche Francesco Girardi e una grandissima rappresentanza di Presidenti dei Comitati regionali FISE.

(Nella foto © FISE/Villanti: la premiazione della 34ª Coppa delle Regioni Pony Selleria Equipe)