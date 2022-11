ArenaFISE: conclusi il Trofeo Pony My Horse, Coppa Campioni Pony My Horse e Coppa Gold Champions Equitatus

In ArenaFISE sede di tutte la attività della federazione Italiana Sport Equestri in occasione della 124^ edizione di Fieracavalli a Verona, si è chiuso oggi anche il Trofeo Pony, Premio My Horse. Erano 38 i binomi partiti nella seconda manche che ha determinato la classifica finale della sentitissima gara individuale.

Marche protagoniste della gara con le prime due posizioni della classifica finale. A ottenere la vittoria è stata Mia Julia Lippoli (C.I. Marignano; istr. Sandro Palmetti) in sella a Clara of Abbeyside. La giovanissima amazzone marchigiana guida la classifica generale con 73 punti d’onore, davanti alla conterranea Bianca Bartolucci (C.I. Val dell’Isauro; istr. Giulio Cucchi) in sella a Carlton Irina (70 punti).

Il terzo posto è della toscana Sofia Poneti (C.I. Le Stradacce; istr. Riccardo Badiani) in sella a Bianca des Barres che ha chiuso le due manche di gara con 68 punti d’onore.

Per quanto riguarda la Coppa Campioni Pony, Premio My Horse il numero uno è Valentino Norcini (C.I. Le Stradacce – Toscana ; Istr. Riccardo Badiani) in sella a Muffin Annie con 35.00 punti d’onore. Seconda posizione per Lucia Zanoni (Il Boschetto – Veneto; Istr. Tomas Boschetto) in sella a Coquin des Champs con 30.00 punti d’onore e terza posizione per Viola Garriboli (R.C. Valpolicella – Veneto; Istr. Caroline Bissinger) in sella a Bulgarie con 28.00 punti d’onore.

La leader della Coppa Gold Champions Pony, Premio Equitatus è Virginia Mercanti (R.C. Valpolicella – Veneto; Istr. Caroline Bissinger) in sella a Doonreaghan Bert con 16.00 punti d’onore. Secondo gradino del podio per Lucie El Adawy (Parco dell’Insugherata – Lazio ; Istr. Raffaele Tagliamonte) in sella a Pimousse con 14.00 punti d’onore e terzo gradino del podio per Penelope Vagni (C.I. la Coccinella – Emilia Romagna, Istr. Carol Sabatini) in sella a Cool Ri Cashel con 12.00 punti d’onore.

E’ possibile consultare le classifiche complete QUI.

(Nelle foto FISE/Marco Villanti, dall’alto verso il basso: i primi classificati in azione del Trofeo Pony Premio My Horse, Coppa Campioni Pony Premio My Horse, Coppa Gold Champions Pony Premio Equitatus)