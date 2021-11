ArenaFISE: il programma di sabato 6 novembre

Archiviata anche la seconda giornata di gare, ecco cosa ci riserva la terza

Ritmo serrato per i nostri giovani amazzoni e cavalieri che si stanno misurando con l’appuntamento equestre più atteso dell’anno, in ArenaFISE a Fieracavalli di Verona, che in questo 2021 ci ha riservato un programma d’eccezione, grazie anche alle due settimane consecutive che animano il quartiere fieristico scaligero.

Ad aprire il campo di prima mattina di questo sabato sarà la prima manche del Gran Premio delle Regioni Under 21 Kep Italia, a cui seguiranno i primi percorsi Best Rider Progetto Sport My Horse Livello 5 pony/junior/senior h. 125; Livello 4 pony/junior/senior h. 120; Livello 3 junior h. 115; Livello 2 junior h. 110 e Livello 1 junior h. 100.

Si concluderà invece nel primo pomeriggio, ore 14:20, con la seconda manche, il Best Rider Progetto Sport My Horse del livello Base Junior 90.

Il pomeriggio, a partire dalle 15:45, il campo si animerà con la 33^ Coppa delle Regioni Pony DeNiroBootCO, tradizionale appuntamento a squadre delle rappresentative regionali, su altezze 100, 105 e 110, articolato su due manche, e che sarà seguito come di rito dalla festosa premiazione.

In prima serata, a partire dalle 19:15 si disputerà la conclusione del Master Sport Bronze 2021 Gold Span, su una categoria a tempo h. 115.

Da non perdere il ricco programma delle attività collaterali che si svolgeranno sul palco di ArenaFISE, con la Caccia al Tesoro, appuntamento per le ore 10:00. Ospite d’eccezione, alle 14:30, per le Emozioni Tokyo 2020, ci sarà Sara Morganti, che accoglierà i suoi fan per foto, autografi ed interviste. Alle 15:30 avremo, per la serie TeleSilvia, la sfilata di presentazione della linea di abbigliamento ArenaFISE. Dopo il consueto gioco-aperitivo delle 17:00 meet e greet con Ossola e Diamanti, e alle 18:00 è previsto il momento del social contest.

Alle 9:30 in Sala Rossini sarà possibile assistere ad un convegno che tratterà Il benessere del cavallo sportivo nelle manifestazioni popolari, mentre alle 14:00, nella stessa sala si tratterà del benessere del cavallo atleta, la valutazione dello stato emotivo in relazione all’interazione con l’uomo.

Alle ore 20:00 nel padiglione 8 assisteremo alla sfilata della linea di Cavalleria Toscana per Fise.

Dalle 10:30 alle 12:30, e dalle 15:30 alle 17:30, per il Salotto di FiseTV, potremo vedere anche domani lo Speciale Fieracavalli 2021, con approfondimenti e curiosità con personaggi equestri e non solo…

E se volete seguire momento per momento tutto ciò che accade durante questi due strepitosi fine settimana equestri seguiteci su Facebook , Instagram, Twitter e Youtube

foto © FISE/Marco Villanti