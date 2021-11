ArenaFISE: i primi responsi del Best Rider My Horse

Continuano a ritmo incessante le competizioni sportive nazionali di salto ostacoli anche in ArenaFISE, il padiglione 5 di Fieracavalli, che ospita al suo interno tutte le attività sportive e di intrattenimento della Federazione Italiana Sport Equestri. Nella seconda giornata di gara primi responsi per il Best Rider My Horse del Progetto Sport che ha visto i migliori binomi qualificatisi in occasione della Finale di San Giovanni in Marignano.

Ecco i migliori binomi della giornata di oggi:

Livello 3 Senior (h. 115) My Horse

Il livello 3 riservato ai Senior sull’altezza di 115 centimetri è andato a Caterina Faini (S.I. Franciacorta, Lombardia | Istr. Federico Minuti) su Hertog Henry De Span (0/2 nel tempo di 75.68 secondi).

La piazza d’onore porta la firma di Cecilia Corfini (Scuderia Le Querce, Lombardia | Istr. Elisabetta Prada) su Anabella della Monica (4/0 nel tempo di 59.96 secondi). Terzo posto per Dario Arrigo (ASD Sporting Wolf, Sicilia | Istr. Fabio Castellini) su Aventador (5/0 nel tempo di 63.39 secondi).

Livello 3 Pony (h. 115) My Horse

Nello stesso livello, ma nella categoria riservata ai Pony successo per Ludovica Camerlengo (Jumping Villa Scheibler, Lombardia | Istr. Aldo Croce su Piemont Amira (4/0 nel tempo di 66.60 secondi). Seconda posizione per Annamaria Cima (Danika Equitazione, Lombardia | Istr. Rolando Daniele Bozzo) su Schako Dav’nir (4/4 nel tempo di 67.69) e terza posizione per Alyssa Sartor (Il Casale ASD, Veneto, | Claudio Meneghel) su Sole (8/4 nel tempo di 67.55).

Livello 2 Senior (h. 110) My Horse

Concluso anche il livello 2 che sulla altezza di 110 centimetri nella categoria Senior ha visto sul primo gradino del podio Alison Martina De Grandis (Scuderia Monteleone, Lombardia | Istr. Federica Colotti) su Imola Bella (0/0 nel tempo di 60.90 secondi). Seconda posizione per Alice Ferri (Il Rosignolo, Piemonte | Istr. Simone Ruffino) su Don Carlo (0/0 in 61.01 secondi) mentre al terzo posto Emilie Calarco (C.I. Le Stradacce, Toscana | Istr. Riccardo Badiani) su Serendipity (8/0 nel tempo di 57.27 secondi).

Livello 2 Pony (h. 110) My Horse

Il Livello 2 Pony, anche questo su una prova da 110 centimetri, è andato a Lavinia Lo Bosco (Ippica La Madonnina, Piemonte | Istr. Philips De Vuyst Ignace Marc Emilie) su Olympic Lad (0/4 nel tempo di 50.18 secondi) che ha preceduto Irene Scudier (S.S. Gondrano e Berta, Veneto | Istr. Paolo Tiarca) seconda su Wisky (4/4 nel tempo di 51.18 secondi) e Beatrice Conforti (Parco dell’Insugherata, Lazio | Istr. Raffaella Tagliamonte) terza in sella a Tridentum Csillag (4/9 nel tempo di 81.58 secondi).

Livello 1 Senior (h. 100) My Horse

Il Livello 1 Senior ha visto sul primo gradino del podio Roberta D’Orsi (Scuderie del Vento, Toscana | Istr. Marco Innocenti) su Simon (0/0 nel tempo di 60,29 secondi).

Al secondo posto Luca Malvisi (Le Fornaci Jump, Lombardia | Istr. Dario Fontana) su Settimo Cielo (4/0 nel tempo di 48.80 secondi) mentre al terzo posto Laura Abelli (C.I. Orzoni, Lombardia | Istr. Danilo Pierino Galimberti) su Grace H (4/0 nel tempo di 51.41 secondi).

Livello 1 Pony (h. 100) My Horse

Priscilla Giussani (Scud. Del Principe, Lombardia | Istr. Sara Maria Scaccabarozzi) ha vinto il Livello 1 Pony in sella a Ramses de L’Etape (0/0 nel tempo di 49.20 secondi). La seconda posizione di questo livello è andata a Edoardo Arcidiacono (Horsing Club, Sicilia | Istr. Luca Li Bassi) in sella a Okapi d’Elvange (0/0 nel tempo di 51.08) mentre la terza posizione è di Stella Valsecchi (Scuderia del Principe, Lombardia | Istr. Maria Teresa Panzeri) su Chic d’Euro (0/0 nel tempo di 53.99 secondi).

Livello Base Senior (h. 90) My Horse

Le due manche del Livello Base Senior hanno assegnato la vittoria in questa edizione di ArenaFISE a Elena Lenta (C.I. Hobby Horse, Piemonte | Istr. Flavio Giordano) su Cascartho O.H. con 0/2 nel tempo di 65.02 secondi). Seconda posizione per Ilaria Galperti (Il Violino ASD, Toscana | Istr. Andrea Pelucchi) in sella a Lagoline Van’t Welthof (0/4 nel tempo di 55.97 secondi). Terza posizione per Letizia Fioravanti (C.I. Empolese, Toscana | Istr. Ottavia Corti) su Golden Giggs Time (0/6 nel tempo di 67.65 secondi).

Livello Base Pony (h. 90) My Horse

Martina Grandi (C.I. Argentano, Emilia Romagna | Istr. Paolo Donigaglia) è la numero uno del Livello Base Pony base (h.90) in sella a Oisin Brown Velvet (0/0 nel tempo di 47.61 secondi).

Secondo posto per Valentina Marchetti (Baby Horse, Piemonte | Istr. Gabriele Martin) su Woodfield Jack (0/0 nel tempo di 50.95 secondi). Terzo posto per Mya Teresa Bavuso (La Caramella, Piemonte | Istr. Pamela Pralavorio) su One Direction (0/0 nel tempo di 51.01 secondi).

Livello 80 Pony (h. 80) My Horse

Lotta serratissima nel livello 80 Pony, con una giovanissima amazzone al primo posto. Si tratta di Matilde Castroreale (Cascina San Giovanni, Piemonte | Istr. Jean Fracois Bourriquet) su Alizee du Lac (0/0 nel tempo di 45.13 secondi) che ha preceduto nella classifica finale Alessandro Gili (Ellemme Horses & Co, Piemonte | Istr. Cecilia Marchini) secondo su Clonaltra Moonshine (0/0 nel tempo di 50.62 secondi). Terza posizione per Sara Bertoglio (Il Violino ASD, Lombardia | Istr. Andrea Pelucchi) su Grey (0/0 nel tempo di 55.80 secondi).

(Foto © FISE/Marco Villanti)