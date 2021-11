ArenaFISE: La Coppa delle Regioni Pony DeNiroBootCO va alle Marche

Finale al cardiopalma per il responso decisivo

È stata combattuta fino alla fine questa 33^ edizione della Coppa delle Regioni Pony DeNiroBootCO, che si è conclusa nel padiglione 5 di Fieracavalli di Verona, ArenaFISE.

La preziosa e ambita coppa è andata alla squadra delle Marche, guidata in campo per la premiazione dalla Presidente del Comitato Regionale Gabriella Moroni. Il team, agli ordini del capo equipe Sandro Palmetti, composta da Federico Paladini e Caline De Scallerie (0/0 – 28.84); Chiara Federighi e Vanité Grey (4/4 – 32.69); Kate Gilardoni e Sixth Sense (4/0 – 33.40); Filippo Gaggiolini e Nuts (0/0 – 30.63), punteggio complessivo 4 – 92,87.

Piazza d’onore per il team del Veneto, entrato in premiazione con la presidente del Comitato Regionale Clara Campese e seguito in gara dal capo equipe Gianluca Palmizi, formato da Sofia Frizzarin e Laure De l´Etape (0/8 – 33.78); Carlotta Tadiello e Jolie Van De Vondelhoeve (8/0 – 31.16); Viola Garriboli e Bulgarie (4/0 – 28.76); Virginia Mercanti e Doonreaghan Bert (0/0 – 34.55), per un punteggio complessivo di 4 – 94,47.

Il terzo gradino del podio è andato alla squadra della Sicilia, in premiazione con il suo presidente Fabio Parziano, condotta dal capo equipe Francesco Pagano e composta da Rita Cervellione e Lodovica (12/0 – 34,15); Riccardo Allò e Cloverhillecho (0/4 – 35,75); Isabella Cinquegrana e Arbercombie (0/0 31.10); Aurora Rosa Caruso e Ocean Aengus Dun (4/0 – 29.51), totale di squadra 4 – 94,76.

In chiusura una premiazione coinvolgente per le undici squadre che hanno preso parte alla competizione, con i riconoscimenti consegnati dal Presidente Fise Marco Di Paola, dal Consigliere Fise Ettore Artioli e dal Rappresentante Fise Cavalieri Proprietari Gualtiero Bedini e dalla General Manager DeNiroBootCO, Irene Sindaco, e colorata dalla presenza della mascotte Tony il Pony .

