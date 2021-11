ArenaFISE: questi i podi del premio National Pony Safe Riding

Giornata conclusiva con la terza prova e le premiazioni

News in aggiornamento

Si chiudono via via i capitoli aperti nella seconda settimana di gare al padiglione 5 – ArenaFISE di questa edizione in doppio formato di Fieracavalli 2021.Dopo la conclusione del premio Top Ten Ambassador Clabel, è stata la volta delle gare del premio National Pony Safe Riding, che si sono svolte a ritmo serrato in questa mattina domenicale, di cui di seguito elenchiamo i podi.

National Pony Future Safe Riding – categoria 120

Il gradino più alto del podio è stato appannaggio di Enrico Santoni – C.I. Horse Resort, Veneto | Istruttrice Antonia Canova, su Maddalena, che ha chiuso con un totale di 63,75 punti d’onore.

Il secondo posto va ad Alessandra Rensi – Horse Resort Veneto | Istruttrice Antonia Canova, che ha totalizzato 61,25 punti con Clydagh Fort. Victoria Rapini – C.E. Bolognese, Emilia Romagna |Istruttrice Laura Marchiorri, sale sul terzo gradino del podio, dopo che con Doudou Meraniere ha totalizzato 58,75 punti.

National Pony Emergenti Safe Riding – categoria 115

È Ludovica Camerlengo – Jumping Villa Scheibler ASD, Lombardia |Istruttore Aldo Croce, in sella a Piemont Amira la migliore di questa categoria, conclusa con 64,50 punti.

La piazza d’onore è di Alyssia Sartor – Il Casale ASD, Veneto | Istruttore Claudio Menegol, con 56,25 punti totalizzati con Sole. Il terzo posto è stato assegnato a Tommaso Cocco – S.S. Lazio Equitazione, Lazio | Istruttore Gaetano De Angelis, in sella ad Aughavannon Chez con 53,75 punti in totale.

National Pony Esordienti Safe Riding – categoria 110

È Eva Ballardini la migliore – CI La Piramide ASD, Emilia Romagna |Istruttore Gianluca Ronconi, che chiude con Sibelle des Merles a 66,25 punti. Il secondo posto va a Matilde Fiscaletti – Nuova S.I. Alessandrina, Piemonte | Istruttrice Valentina Guzzinati, con Orchid’s Sea Foam, totale 57,25 punti. Terza Virginia Doneda – Danika Equitazione SSD, Lombardia |Istruttore Daniele Bozzo Rolando, che con Poceidon de Mai totalizza 55,75 punti.

National Pony Giovanissimi Safe Riding – categoria 105

Il primo gradino del podio è per Sofia Menna – C.I. La Camilla, Lombardia |Istruttrice Maria Cristina Palma, che in sella a Sando DE totalizza 56,75 punti totali.

La piazza d’onore è di Carlotta Tadiello – H.C. Boschetto, Lombardia | Istruttore Tomas Boschetto, con Jolie van de Vondelhoeve, 56,25 il totale dei punti. Il terzo posto è di Filippo Gaggiolini – C.I. Val dell’Isauro, Marche |Istruttore Giulio Cucchi, che chiude con Nuts a quota 53,75.

National Pony Speranze Safe Riding – categoria 100

La vincitrice è Alice Salini – C.I. La Camilla, Lombardia | Istruttrice Maria Cristina Palma, in sella a An Liosin Boomerang, con cui ha totalizzato 54 punti.

Al secondo posto chiude Maia Bartolucci con Pinturicchio – C.I. Val dell’Isauro, Marche |Istruttore Giulio Cucchi, con il totale di 50,50. La terza posizione è per Cecilia Speranza – C.I. Busalla, Liguria | Istruttore Francisque Pauly, che con Choupa du Grand Pre totalizza 50,25 punti.

National Pony Promesse Safe Riding – categoria 90

Domina la classifica finale Anna Luciani – C.E. di Mottalciata, Piemonte |Istruttrice Marilia Vittone, che in gara con Stefy du Val ha chiuso con un totale di 61,50 punti.

Al secondo posto giunge Bianca Bartolucci – C.I. Val dell’Isauro, Marche | Istruttore Giulio Cucchi, che grazie a Carlton Irina totalizza 57,25 punti. Noemi Cerasoli – Centro Equestre Castel di Leva, Lazio |Istruttrice Aurora Perruzzini, chiude al terzo posto in sella a Zoey con 50 punti.

National Pony Debuttanti Safe Riding – categoria 80

È Sveva Ciavolella che sale sul gradino più alto del podio – C.I. Scuderie Nascosa, Lazio |Istruttore Fileno Bongarzoni, e chiude con Sebastiaan per il totale di 64,25.

Seconda classificata Carolina Tonucci – C.I. Val dell’Isauro, Marche |Istruttore Giulio Cucchi, con Birchgrove Special Girl, risultato finale 62,75. Alessia Ghirardelli – C.I. Le Foppe, Lombardia | Istruttore Marco Ferrari, in sella a Brownie conclude al terzo posto con 54 punti.

nelle foto © FISE/Marco Villanti, i vincitori delle categorie secondo l’ordine dall’alto in basso:Enrico Santoni; Ludovica Camerlengo, Eva Ballardini, Sofia Menna, Alice Salini, Anna Luciani, Sveva Ciavolella

