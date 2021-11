ArenaFISE conferma i migliori della Top Ten Ambassador Clabel 2021

Concluse le categorie svolte nel prestigioso padiglione 8 di Fieracavalli

Fieracavalli di Verona ultimo atto: si conclude questa domenica la lunga maratona, articolata per la prima volta su due settimane, di questa speciale edizione 2021 della kermesse dedicata al Cavallo.

Giornata conclusiva quindi anche per le numerose attività agonistiche di salto ostacoli organizzate dalla Federazione Italiana Sport Equestri in ArenaFISE, e per quanto riguarda il premio Top Ten Ambassador Clabel, svoltosi nel padiglione 8, lo stesso dove la settimana passata si è svolta Jumping Verona, la tappa italiana di Longines FEI World Cup™ – Jumping Verona, che si è concluso nella prima matitna.

Questi i risultati delle finali.

Nella Top Ten Ambassador Large Tour Clabel – altezza 125/130 sono stati I tempi della terza prova hanno determinato la classifica finale, dove i primi tre binomi hanno chiuso tutti con 4 penalità complessive. Il miglior risultato è stato quello di Daniele Beghini – Le Palme, Veneto, insieme a Legolos, con 69,32”.

Piazza d’onore per Stefano Tognetti GESE ASD, Emilia Romagna, che con Hinschllah Star ferma il cronometro a 72,71”. Sale sul terzo gradino del podio Herbert Franchin – Scuderia Monteleone, Lombardia, che con Hamalon ha totalizzato 73,73”.

La vittoria della Top Ten Ambassador Medium Tour Clabel – altezza 115 è stata conquistata da Caterina Poltronieri – Rango Stabless SSD, Veneto, che ha concluso le tre prove senza penalità con il suo Paulank Squeak.

Alle sue spalle si colloca Tiziano Barea – Scuderia della Capinera, Lombardia, che chiude con 4 penalità ed il tempo di 62,41” della terza prova Su Captain Beefheart MVDL. Terzo posto Laura Bertoni – La Nuova Corte ASD, Emilia Romagna, che con il suo Bandero di Villagana totalizza anche lei 4 penalità ma con il tempo di 67,52”.

Sul podio della Top Ten Ambassador Small Tour Clabel – altezza 100/110 vittoria per Mario Fioruzzi – Garden Silver Horse ASD, Lombardia, che in sella a Lacardo ha totalizzato nelle tre prove 4 penalità.

Piazza d’onore per Valerio Pontarolo – C.I. La Corte, Friuli, insieme a Vive la Vie S Ciwino ha chiuso con il totale di 8 penalità. Terzo gradino del podio per Barbara Mazzucconi – Team Soffientini ASD, Lombardia, che ha chiuso con un totale di 12 con Wikileaks.

Le premiazioni sul palco di ArenaFISE, dove a consegnare i riconoscimenti il Consigliere Alvaro Casati in rappresentanza della Federazione, Nicole Tarana, architetto della Clabel, che ha titolato il premio Top Ten Ambassador 2021, e Laura Barea per la distribuzione dei premi SafeRiding.

Nelle foto ©FISE/Marco Villanti: a cavallo, dall’alto Daniele Beghini, Caterina Poltronieri e Mario Fioruzzi.

