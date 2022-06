Concluso a San Giovanni in Marignano il secondo Test Event Giovanile e Pony

Nella cornice del Circolo Ippico Riviera Resort di San Giovanni in Marignano (RN) è andato in scena il secondo Test Event Giovanile e Pony nelle giornate dal 16 al 19 giugno.

L’importante appuntamento dedicato al settore giovanile del Salto Ostacoli ha visto numerosi binomi scendere in campo nelle diverse categorie in programma.

Nel Gran Premio Young Rider, gara più impegnativa della manifestazione con ostacoli di un metro e cinquanta di altezza, la vittoria è di Antonino Sottile (Sicilia, New Eagles ASD | Istr. Renato Asciolla) in sella a Montana 674 (4/0 in 43.28 secondi).

Seconda posizione per Domenico Carlino (Puglia, Centro Ippico Delle Rose | Istr. Francesco Spano) in sella a Balcou (5/0 in 46.36) e terza posizione per Martina Gurrieri (Friuli Venezia Giulia, Istr. Sante Bertolla) in sella a Castor VH Molenhof Z (8/0 in 44.11 secondi).

La classifica finale del Test Event per la categoria Young Rider alta vede in prima posizione proprio Antonino Sottile (Sicilia, New Eagles ASD | Istr. Renato Asciolla) in sella a Montana 674 con 6.61 penalità, seguito da Rebecca Blanc (Lombardia, La Fornacetta ASD | Istr. Omar Luca Bonomelli) in sella a Go High della Bassanella con 11.25 penalità in seconda posizione e da Giorgio Bilotta (Lazio, S.S.D. I Pioppi | Istr. Luca Coata) in sella ad Emisantos con 13.20 penalità in terza posizione.

Nel Gran Premio Junior vittoria per Francesca Ripamonti (Lombardia, C.I. Il Ghiro | Istr. Paolo Nuti) in sella a Cafeine Des Roches (0/0 in 44.12 secondi). Seconda posizione per Greta Lepratti (Lombardia, C.I. Pegaso | Istr. Gabriele Pina) in sella a Marcy Van’t Reytershof (0/0 in 46.65 secondi) e terza posizione per Lorenzo Patrese (Veneto, Omega Equestrian ASD | Istr. Alberto Violante) in sella a Gentleman-H (4/0 in 41.82 secondi).

La classifica finale del Test Event per la categoria Junior alta vede in prima posizione Greta Lepratti (Lombardia, C.I. Pegaso | Istr. Gabriele Pina) in sella a Marcy Van’t Reytershof con 4.56 penalità, in seconda posizione Caterina Vanni (Toscana, C.I. Casa Bassa | Istr. Andrea Franchi) in sella a Lallanovak con 6.92 penalità e in terza posizione Davide Vitale (Lombardia, D’Onofrio Jumping Team | Istr. Giuseppe D’Onofrio) in sella a Renkum Delaware con 10.30 penalità.

Daphne Giunti (Toscana, Equestrian Club Firenze | Istr. Katia Baroni) è la numero uno del Gran Premio Children in sella a Touche d’Arrongance (0/0 in 39.74 secondi).

Seconda posizione per Anna Carolina Ceresini (Lazio, S.S.D. I Pioppi | Istr. Simone Coata) in sella a Kolorist V/D Donkhoeve (0/0 in 40.86 secondi) e terza posizione per Anna Ruggeri (Liguria, Horse Club Rapallo | Istr. Paola Tartaglia) su Dakotah 2 (0/0 in 41.76 secondi).

La classifica finale del Test Event per la categoria Children alta conferma quella del Gran Premio e quindi vede in testa Daphne Giunti (Toscana, Equestrian Club Firenze | Istr. Katia Baroni) in sella a Touche d’Arrongance con 4 penalità, in seconda posizione Anna Carolina Ceresini Lazio, S.S.D. I Pioppi | Istr. Simone Coata) in sella a Kolorist V/D Donkhoeve con 4 penalità e in terza posizione Anna Ruggeri (Liguria, Horse Club Rapallo | Istr. Paola Tartaglia) su Dakotah 2 con 4 penalità.

Il Gran Premio Pony ha visto la vittoria di Lorenzo Privitera (Lazio, C.I. Horse & Fun Jumping Team | Istr. Neri Pieraccini) in sella a Calix de Vuzit (0/0 in 46.06 secondi).

Seconda posizione per Enrico Santoni (Veneto, Horse Resort | Istr. Antonia Canova) in sella a Maddalena (4/0 in 41.93 secondi) e in terza posizione ancora Lorenzo Privitera (Lazio, C.I. Horse & Fun Jumping Team | Istr. Neri Pieraccini) questa volta in sella a Beauty Curl Du Marais (4/0 in 45.58 secondi).

La classifica finale del Test Event per la categoria Pony alta vede proprio Lorenzo Privitera (Lazio, C.I. Horse & Fun Jumping Team | Istr. Neri Pieraccini) in sella a Calix de Vuzit in prima posizione con 8 penalità, seguito da Enrico Santoni (Veneto, Horse Resort | Istr. Antonia Canova) in sella a Maddalena con 12 penalità in seconda posizione e da Audrey Venturi (Liguria, C.I. Sanremo | Istr. Felipe Coutinho Mendonca Nagata) in sella a Rexter d’Or con 14 penalità in terza posizione.

È possibile consultare QUI le classifiche complete del secondo Test Event Giovanile e Pony.

Nelle stesse giornate si sono svolte le gare del Talent di Salto Ostacoli 2022 per quanto riguarda le categorie Pony, Children, Junior, Youth Under 21, Open, Gentleman Rider e Ambassador: QUI le classifiche complete.

(Nella foto d’archivio © Sassofotografie: Antonino Sottile in sella a Montana 674)