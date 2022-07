Italian Champions Tour: Goldspan Equestro Team firma la terza tappa del circuito

Negli impianti dell’Horses Riviera Resort di San Giovanni in Marignano la squadra guidata da Danilo Scagnoli sale sul gradino più alto del podio. A titolo individuale è Federico Ciriesi il più veloce del percorso mente la nuova classifica generale vede in testa il Tombini Infinito Team.

Una formidabile doppietta ha portato il Goldspan Equestro Team alla vittoria della terza tappa dell’Italian Champions Tour. Sono stati ben due, infatti, i trionfi ottenuti dalla squadra di Danilo Scagnoli negli impianti dell’Horses Riviera Resort di San Giovanni in Marignano, rispettivamente nelle giornate di venerdì 22 e sabato 23 luglio.

Sotto un caldo sole estivo Il 1° aviere capo Emilio Bicocchi, in sella a Rondine del Terriccio, e il carabiniere scelto Filippo Bologni su Braiam hanno ottenuto il miglior punteggio complessivo al termine di due giorni di gara impeccabili. Tanta la soddisfazione del team manager di Goldspan Equestro Team che non ha risparmiato complimenti ai suoi ragazzi a margine della cerimonia di premiazione: “Sono estremamente felice per il risultato di questa tappa – ha dichiarato Danilo Scagnoli – ci tenevamo a far bene e per questo ringrazio i miei cavalieri Emilio e Filippo. Le gare di Italian Champions Tour sono sempre molto avvincenti e ci tenevamo a far bene. Anche all’Horses Riviera Resort abbiamo trovato un’organizzazione al top e adesso non vediamo l’ora di saltare a Verona, in uno dei contesti più belli del panorama equestre internazionale. Sicuramente saremo in campo anche nell’edizione 2023”.

Le due prove h.145 a tempo hanno decretato Goldpan Equestro Team miglior squadra della terza tappa con 23 punti, seguita dal team Jumping Verona 2022 (22 punti) composto da Federico Ciriesi (Calais) e Carla Cimolai (Berlino Z) e dalla squadra Grimaldi Lines (18 punti), terza con le prove di Giovanni Consorti su Felicia e Vincenzo Carlino in sella a Clooney Drum VH Juxschot Z.

La classifica generale, adesso, vede in testa Tombini Infinito Team a 54 punti, secondo Jumping Verona 2022 a 53 e in terza posizione Cavalleria Toscana RG Team a 48.

Dopo la vittoria di venerdì del 1° aviere capo Emilio Bicocchi su Rondine del Terriccio, a titolo individuale, è stato l’agente della Polizia di Stato Federico Ciriesi a segnare il miglior tempo nella giornata di sabato: in sella a Calais ha chiuso il barrage in 39.61 senza commettere errori, seguito da Davide Kainich (Ballerine Du Taillis) e Clio Boni (Enzo Van De Kouterhoeve).

Il prossimo appuntamento di Italian Champions Tour, evento che vanta il sostegno di Fieracavalli e Regione Siciliana, è in programma dal 4 al 6 novembre nella straordinaria arena indoor di Fieracavalli Verona dove sarà disputata la quarta tappa del circuito.

(Nella foto il Goldspan Equestro Team in premiazipne – © Horses Riviera Resort)