Jumping Verona: Delestre vince il Gran Premio di Coppa del Mondo

Lorenzo De Luca e F One USA (ottavo posto) binomio in crescita

È stato un Gran Premio ​avvincente quello che oggi ha chiuso la ventesima edizione della tappa di Coppa del Mondo a Fieracavalli.

A firmare per la seconda volta il Longines FEI World Cup Grand Prix presented by Volkswagen di Jumping Verona è stato Simon Delestre che in sella ad Hermes Ryan si è ripetuto dopo il successo centrato, proprio con lo stesso sauro, nel 2015.

Nel barrage decisivo, che ha visto in campo 13 concorrenti sui 39 al via, il cavaliere francese è stato velocissimo e con il tempo di 37.32 secondi ha battuto la tedesca Kendra Claricia Brinkop, in piazza d’onore con Kastelle Memo (0/0; 37.80). Terzo l’irlandese Denis Lynch con GC Chopin’s Bushi (0/0; 38.62).

Sei gli azzurri in gara. Il migliore è stato l’aviere capo Lorenzo De Luca che in sella a F One USA ha chiuso all’ottavo posto (0/4; 39.69).

“Un mese fa non avrei mai immaginato di ritrovarmi a disputare il barrage in un gran premio di Coppa del Mondo così importante e qualitativo – ha detto De Luca. – Dopo aver lavorato per la Stephex Stable, ho deciso di aprire un nuovo capitolo della mia carriera montando cavalli di altri proprietari. L’opportunità è subito arrivata con F One USA che mi è stato affidato da poco tempo ma che oggi ha dimostrato di avere le qualità per diventare un saltatore di primo livello”.

(Nella foto Lorenzo De Luca e F One USA. Ph. FISE/S.Secchi)