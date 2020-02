Progetto Formazione Addestratori Giovani Cavalli FISE: il calendario 2020

Gli stage saranno validi per l’aggiornamento della qualifica di istruttore e gratuiti per i partecipanti a cavallo

Lunedì 17 febbraio e martedì 18 febbraio presso le strutture del Centro Militare di Equitazione di Montelibretti, si svolgerà il primo dei 18 stage previsti per il Progetto di Formazione per Addestratori di Giovani Cavalli FISE 2020.

Al via con il tecnico Marco Porro, nello storico Centro Militare di Montelibretti, 27 binomi formati da giovani cavalli di 4, 5 6 e cavalieri con patente di 1° e 2°, sono pronti ad iniziare un lavoro specifico rispetto all’età dei soggetti e rispetto al loro grado di addestramento.

Il Progetto si svilupperà attraverso 18 stage suddivisi in gran parte del territorio nazionale, avvalendosi di tecnici altamente qualificati. Gli stage saranno gratuiti eccetto che per la scuderizzazione che avrà un costo massimo per i due giorni di €. 50,00.

Gli stage del Progetto di Formazione Per Addestratori di Giovani Cavalli saranno validi come aggiornamento della qualifica di istruttore. L’aggiornamento sarà gratuito per coloro che prenderanno parte allo stage a cavallo, per gli uditori sarà a pagamento con quote a favore dei Comitati Regionali. Per la validità dell’aggiornamento è necessaria la presenza in tutte e due le giornate programmate per lo stage di formazione.

Il Calendario dei 18 stage programmati per il 2020:

NORD

Regione Sede Tecnico/Docente Data Contatto per iscrizione Veneto Sporting Club Horse and Pony / Sommacampania (VR) Arnaldo Bologni 24 – 25 febbraio 2020 Athos Caselli athoscaselli@gmail.com Lombardia Centro Ippico Le Ginestre / Buscate (MI) Mario Verahyden 09 – 10 marzo 2020 Massimo Cesaretto massimo.cesaretto@gmail.com Lombardia Scuderie del Leon D’Oro/ Truccazzano (MI) Mario Rota 16 -17 marzo 2020 Massimo Cesaretto massimo.cesaretto@gmail.com Veneto Sporting Club Horse and Pony / Sommacampania (VR) Arnaldo Bologni 16 – 17 marzo 2020 Athos Caselli athoscaselli@gmail.com Piemonte Circolo Ippico Il Torrione/ Tortona (AL) Roberto Arioldi 23 – 24 marzo 2020 Aldo Mitrale aldomitrale@gmail.com Piemonte Circolo Ippico Il Torrione/ Tortona (AL) Roberto Arioldi 6 – 7 aprile 2020 Aldo Mitrale aldomitrale@gmail.com

CENTRO

Regione Sede Tecnico/docente Data Contatto per iscrizione Lazio Centro Militare di Equitazione/Montelibretti (RM) Marco Porro 17 – 18 febbraio 2020 Elisabetta Antonelli e.antonelli@fise.it Marche Il Girasole Team/Ponte del Trave (AN) Marco Porro 02 -03 marzo Andrea Messersì girasoleteam@gmail.com Umbria Horse Le lame Sporting Club/ Montefalco (PG) Marco Porro 09 – 10 marzo 2020 Anita Santioni a.santioni@libero.it Toscana Accademia degli Sport Equestri CI Lo Scoiattolo/Pontedera(PI) Arnaldo Bologni 24 -25 marzo 2020 info@scoiattolovalderaequitazione.it Lazio Villaggio Equestre la Macchiarella / Roma Marco Porro 16 – 17 marzo 2020 villaggioequestre@gmail.com Umbria Club Ippico Regno Verde/ Narni (TR) Marco Porro 23 – 24 marzo 2020 Gianluca Quondam gianluca.quondam@virgilio.it

SUD

Regione Sede Tecnico/Docente Data Contatto per iscrizione Calabria Circolo Ippico Dell’Arcione ASD / Bisignano (CS) Mario Verahyden 03 –0 4 marzo 2020 equimad@hotmail.it Puglia Circolo Ippico Brancasi / Brindisi Mario Verahyden 24 – 25 marzo 2020 info@circoloippicobrancasi.it

SICILIA

Regione Sede Tecnico/Docente Data Contatto per iscrizione Sicilia Associazione Dilettantistica ippica Megarese/ Augusta (SR) Alain Leusch 16 – 17 marzo 2020 Gianluca Macchiarella gianlucamacchiarella@gmail.com Sicilia Associazione Dilettantistica ippica Megarese/ Augusta (SR) Alain Leusch 20 -21 aprile 2020 Gianluca Macchiarella gianlucamacchiarella@gmail.com

SARDEGNA

Regione Sede Tecnico/Docente Data Contatto per Iscrizione Sardegna Circolo Ippico Usignolo ASD/ Santa Giusta (OR) Arnaldo Bologni 02 – 03 marzo 2020 Roberto Pau pauroberto80@gmail.com Sardegna Circolo Ippico Siete Fuentes/ Santo Leonardo di Santolussurgiu (OR) Arnaldo Bologni 30 – 31 marzo 2020 Gianleonardo Muruzzu info@fisesardegna.com

I cavalieri che vorranno iscriversi agli stage dovranno inviare richiesta alle email riportate nel riquadro, specificando:

– Nome Cognome, email e numero di telefono;

– Età del cavallo e livello di addestramento del soggetto (es. se ha partecipato nella stagione 2019 a categorie programmate per l’anno di età del cavallo);

– Patente del cavaliere (1° o 2° grado);

– Se istruttori: vogliono avvalersi dell’aggiornamento gratuito previsto per la qualifica di istruttore per coloro che partecipano allo stage a cavallo.

– Se istruttori uditori per l’aggiornamento per la qualifica di istruttore (a pagamento).